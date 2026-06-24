Συγκλονίζει την Κύπρο: Το βρέφος πέθανε πριν δύο χρόνια και ακόμη περιμένει να ταφεί

Το κοριτσάκι είχε εντοπιστεί νεκρό στις 28 Ιουλίου 2024 σε διαμέρισμα στη Λακατάμια, κάτω από συνθήκες που οι διωκτικές αρχές χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα σοβαρές, με αποτέλεσμα οι γονείς του να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες ανθρωποκτονίας και παραμέλησης ανηλίκου.

Στο εδώλιο βρίσκονται ο 25χρονος πατέρας από το Πακιστάν και η 23χρονη μητέρα από την Ελλάδα, με τη δικαστική διαδικασία να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει να τους επιτραπεί να προχωρήσουν στην κηδεία του παιδιού τους, ωστόσο το Κακουργιοδικείο ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, καθώς τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο θανατικής ανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θανατικός ανακριτής έχει ήδη εκδώσει διάταγμα ταφής της σορού. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι γονείς παραμένουν υπόδικοι και κρατούμενοι, σε συνδυασμό με την απουσία άλλου συγγενικού προσώπου που θα μπορούσε να αναλάβει τη διαδικασία, έχει δημιουργήσει ένα πρωτοφανές αδιέξοδο.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν συγγενείς για να αναλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες, η ευθύνη για την ταφή μεταφέρεται στις τοπικές αρχές της περιοχής όπου φυλάσσεται η σορός.