Υπό έλεγχο η πυρκαγιά μεταξύ Μαλιάς και Δοράς: Η οδηγός πρόλαβε να βγει δευτερόλεπτα πριν το όχημα γίνει παρανάλωμα

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενάμιση εκτάριο από ξηρά χόρτα , άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων.

Ανέφερε ότι η πυρκαγιά οριοθετείται με χρήση προωθητή γαιών.

Η πυρκαγιά ξέκινησε από μηχανοκίνητο όχημα το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στάθμευσε στην άκρη του δρόμου. Η οδηγός του οχήματος εξήλθε έγκαιρα με ασφάλεια και απομακρύνθηκε.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, θα παραμείνουν και θα εργάζονται καθ´όλη τη διάρκεια της νύχτας δυνάμεις πυρόσβεσης για πλήρη οριοθέτηση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.