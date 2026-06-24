Υπό έλεγχο η πυρκαγιά μεταξύ Μαλιάς και Δοράς: Η οδηγός πρόλαβε να βγει δευτερόλεπτα πριν το όχημα γίνει παρανάλωμα

ΠτΔ: Στόχος η δημιουργία ενός οργανισμού για την προσέλκυση ποιοτικών φοιτητών
Προσπάθεια κοινής προώθησης των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου στο εξωτερικό, και τη δημιουργία ενός οργανισμού στα πρότυπα του British Council, ώστε να ενισχυθεί η προσέλκυση ποιοτικών φοιτητών από το εξωτερικό γνωστοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του κατά την Τελετή Απονομής Βραβείων και Αριστείων 2026 του Πανεπιστημίου Frederick στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.