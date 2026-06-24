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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά μεταξύ Μαλιάς και Δοράς: Η οδηγός πρόλαβε να βγει δευτερόλεπτα πριν το όχημα γίνει παρανάλωμα

 24.06.2026 - 22:39
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά μεταξύ Μαλιάς και Δοράς: Η οδηγός πρόλαβε να βγει δευτερόλεπτα πριν το όχημα γίνει παρανάλωμα

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των κοινοτήτων Μαλιάς και Δοράς της επαρχίας Λεμεσού. 

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενάμιση  εκτάριο από ξηρά χόρτα , άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων.

Ανέφερε ότι η πυρκαγιά οριοθετείται με χρήση προωθητή γαιών.

Η πυρκαγιά ξέκινησε από μηχανοκίνητο όχημα το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στάθμευσε στην άκρη του δρόμου. Η οδηγός του οχήματος εξήλθε έγκαιρα με ασφάλεια και απομακρύνθηκε.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, θα παραμείνουν και θα εργάζονται καθ´όλη τη διάρκεια της νύχτας δυνάμεις πυρόσβεσης για πλήρη οριοθέτηση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

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