VIDEO - Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Καταρρεύσεις κτιρίων και πανικός σε πολλές περιοχές

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), η κύρια δόνηση είχε προκαταρκτικό μέγεθος 7,5 Ρίχτερ και ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός ή προσεισμός 7,2 Ρίχτερ λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ακτές της Καραϊβικής, η οποίες λίγη ώρα αργότερα άρθηκαν. Η δόνηση, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), έγινε αισθητή έως την Κολομβία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση της κατάστασης.

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας και, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του USGS, είχε μέγεθος 7,5 Ρίχτερ. Όπως αναφέρεται, η κύρια δόνηση ακολούθησε περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά από ισχυρό προσεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ που είχε προηγηθεί στην ίδια περιοχή.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 18:04 τοπική ώρα (01:04 ώρα Κύπρου), με τις αρχές να αναφέρουν ότι τα δεδομένα ενδέχεται να αναθεωρηθούν, καθώς οι σεισμολόγοι συνεχίζουν την ανάλυση των στοιχείων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι επικίνδυνα κύματα είναι πιθανό να επηρεάσουν παράκτιες περιοχές σε ακτίνα έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο. Παράλληλα, προηγούμενη προειδοποίηση για τσουνάμι σε Πουέρτο Ρίκο και Βρετανικές Παρθένες Νήσους έχει πλέον ανακληθεί.

Καταρρεύσεις και πανικός σε πόλεις της Βενεζουέλας

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφηκαν καταρρεύσεις κτιρίων σε διάφορες περιοχές, ενώ κάτοικοι στην πρωτεύουσα Καράκας βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

Μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι σε ορισμένα κτίρια εμφανίστηκαν ρωγμές, ενώ σε διαμερίσματα έσπασαν τζάμια λόγω της έντασης της δόνησης.

«Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, εμποροϋπάλληλος 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο.

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζική υπάλληλος.

Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα.

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

«Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε».

Περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να διασώσουν ανθρώπους από κατεστραμμένα και κατεστραμμένα κτίρια στην περιοχή Τσακάο της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας, δήλωσε ο δήμαρχος.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν διασωθεί ζωντανοί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον Γκουστάβο Ντούκε σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει κατεστραμμένες κατασκευές πίσω του.

Τουλάχιστον δύο κτίρια κατέρρευσαν ολοσχερώς και πολλά άλλα έχουν υποστεί δομικές ζημιές, πρόσθεσε.

Η παροχή φυσικού αερίου έχει διακοπεί και αρκετές περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην Καραϊβική

Παρότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην ξηρά, το Pacific Tsunami Warning Center προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να προκληθούν κύματα τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της Βενεζουέλας, καθώς και σε Μποναίρ, Κουρασάο και Αρούμπα.

Παράλληλα, το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποιήσεις και συστάσεις για περιοχές όπως το Πουέρτο Ρίκο και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, οι οποίες λίγο αργότερα ανακλήθηκαν.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και εκτός Βενεζουέλας, με αναφορές για δονήσεις στην Κολομβία και ειδικότερα στην πρωτεύουσα Μπογοτά, που βρίσκεται περίπου 1.000 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο.

Οι επιστήμονες του USGS επισημαίνουν ότι, καθώς συλλέγονται νέα δεδομένα, ενδέχεται να αναθεωρηθεί τόσο το μέγεθος όσο και η ένταση του σεισμού, ενώ παράλληλα ενημερώνεται συνεχώς ο χάρτης σεισμικής έντασης.

Η συνολική εικόνα των ζημιών παραμένει υπό αξιολόγηση, με τις αρχές να μην έχουν ακόμη παρουσιάσει επίσημο απολογισμό για θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr