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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Δέκα συλλήψεις μέσα σε μια νύχτα - Από επίθεση σε αστυνομικό μέχρι ναρκωτικά

 25.06.2026 - 06:53
«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Δέκα συλλήψεις μέσα σε μια νύχτα - Από επίθεση σε αστυνομικό μέχρι ναρκωτικά

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 10 προσώπων για αδικήματα όπως, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, επίθεση εναντίον αστυνομικού, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, μαχαιροφορία, κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 573 οδηγοί και 143 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 37 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν έξι καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 283 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και τρεις διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 93 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 91 έλεγχοι αλκοόλης, όπου προέκυψαν δύο καταγγελίες, ενώ δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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