Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου - Είναι η ημέρα των... Στρουμφ

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Λίβιος, Λίβας, Λιβύη, Έρως, Έρωτας, Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα

Σήμερα είναι

Ημέρα των Ναυτικών

Παγκόσμια Ημέρα Λεύκης

Παγκόσμια Ημέρα των Στρουμφ

Σαν σήμερα, 25 Ιουνίου

1678: Η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.

1826: Αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Διρού.

1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, με επίδοση 3,37 μ.

1936: Η Εθνική ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ηττάται με 49-12.

1950: Αρχίζει ο κορεατικός πόλεμος, με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα.

1978: Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Μπουένος Άιρες και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.

Γεννήσεις στις 25 Ιουνίου

1852: Αντόνι Γκαουντί, Ισπανός εκκεντρικός αρχιτέκτονας. Πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του, η εκκλησία «Σαγράδα Φαμίλια» στη Βαρκελώνη. (Θαν. 10/6/1926)

1903: Τζορτζ Όργουελ, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ. («H Φάρμα των Ζώων», «1984») (Θαν. 21/1/1950)

1943: Γουίλιαμ Μόγκριτζ, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, που σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop). (Θαν. 8/9/2012)

1968 – Κλάουντιο Κολντεμπέλα, Ιταλός καλαθοσφαιριστής

1982: Πάολα Φωκά, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1993: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Έλληνας μαθητής

Θάνατοι στις 25 Ιουνίου

1978: Γιώργος Κατσίμπαλης, έλληνας λόγιος, μέλος της θρυλικής γενιάς του ’30. Ο κατά Χένρι Μίλερ «Κολοσσός του Μαρουσιού». (Γεν. 1899)

1997: Ζακ Ιβ Κουστό, γάλλος ωκεανογράφος. (Γεν. 11/6/1910)

2009: Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής της ποπ και της σόουλ. (Γεν. 29/8/1958)<p>Πηγή: <a target="_blank"

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr