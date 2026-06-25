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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου - Είναι η ημέρα των... Στρουμφ

 25.06.2026 - 07:16
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου - Είναι η ημέρα των... Στρουμφ

Σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Λίβιος, Λίβας, Λιβύη, Έρως, Έρωτας, Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα

Σήμερα είναι

Ημέρα των Ναυτικών
Παγκόσμια Ημέρα Λεύκης
Παγκόσμια Ημέρα των Στρουμφ

Σαν σήμερα, 25 Ιουνίου

1678: Η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.
1826: Αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Διρού.
1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, με επίδοση 3,37 μ.
1936: Η Εθνική ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ηττάται με 49-12.
1950: Αρχίζει ο κορεατικός πόλεμος, με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα.
1978: Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Μπουένος Άιρες και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.
Γεννήσεις στις 25 Ιουνίου
1852: Αντόνι Γκαουντί, Ισπανός εκκεντρικός αρχιτέκτονας. Πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του, η εκκλησία «Σαγράδα Φαμίλια» στη Βαρκελώνη. (Θαν. 10/6/1926)
1903: Τζορτζ Όργουελ, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ. («H Φάρμα των Ζώων», «1984») (Θαν. 21/1/1950)
1943: Γουίλιαμ Μόγκριτζ, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, που σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop). (Θαν. 8/9/2012)
1968 – Κλάουντιο Κολντεμπέλα, Ιταλός καλαθοσφαιριστής
1982: Πάολα Φωκά, Ελληνίδα τραγουδίστρια
1993: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Έλληνας μαθητής
Θάνατοι στις 25 Ιουνίου
1978: Γιώργος Κατσίμπαλης, έλληνας λόγιος, μέλος της θρυλικής γενιάς του ’30. Ο κατά Χένρι Μίλερ «Κολοσσός του Μαρουσιού». (Γεν. 1899)
1997: Ζακ Ιβ Κουστό, γάλλος ωκεανογράφος. (Γεν. 11/6/1910)
2009: Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής της ποπ και της σόουλ. (Γεν. 29/8/1958)<p>Πηγή: <a target="_blank" 

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr

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