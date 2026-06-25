Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκάρουν οι λεπτομέρειες: Διπλή οικογενειακή τραγωδία στην Τοσκάνη - Πατέρας σκότωσε σύζυγο και γιο
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες: Διπλή οικογενειακή τραγωδία στην Τοσκάνη - Πατέρας σκότωσε σύζυγο και γιο

 25.06.2026 - 07:30
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες: Διπλή οικογενειακή τραγωδία στην Τοσκάνη - Πατέρας σκότωσε σύζυγο και γιο

Διπλή ανθρωποκτονία σημειώθηκε στο Καμαϊόρε της Τοσκάνης, κοντά στην πόλη Λούκα. Ένας άνδρας εξήντα τριών ετών, δολοφόνησε με κυνηγετικό όπλο την σύζυγό του, πενήντα δυο ετών, και τον γιό τους, είκοσι τεσσάρων ετών. Στην συνέχεια ανέβηκε στην στέγη του σπιτιού τους, όπου και παρέμεινε μέχρι την άφιξη των καραμπινιέρων.

Μετά την σύλληψη, η πρώτη φράση που είπε στους ανακριτές ήταν «επιτέλους, ελευθερώθηκα από την παρουσία τους». Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και περίοικων, στην οικογένεια εδώ και καιρό επικρατούσε ένταση. «Είναι άσχημο να γνωρίζεις ότι ο πατέρας σου σε προτιμά νεκρό, παρά γκέι» είχε γράψει στο διαδίκτυο, πριν τέσσερα χρόνια, ο γιός του δράστη.

Ο εικοσιτετράχρονος είχε αρχίσει να ασχολείται με το τραγούδι και, όπως φαίνεται, ο πατέρας του αμφισβητούσε την σεξουαλική του ταυτότητα και παραπονιόταν, με σειρά γνωστών, για την οικογενειακή του πραγματικότητα και «το πώς του φέρονταν η γυναίκα και το παιδί του». Χθες, μετά έναν ακόμη έντονο διαπληκτισμό του δράστη με τον γιό του, η μητέρα του νέου επιχείρησε να τον υπερασπίσει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, φτάσαμε στον τραγικό επίλογο.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τιμές-σοκ: Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αλλά δεν έκλεισες τα αεροπορικά; Πάρε βαθιές ανάσες και δες τα δρομολόγια
Το «Omega Block» φέρνει ακραία ζέστη στη Δυτική Ευρώπη: Γιατί η Κύπρος μένει εκτός καύσωνα – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»
VIDEO - Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Καταρρεύσεις κτιρίων και πανικός σε πολλές περιοχές
Πρόγνωση καιρού: Πότε αναμένονται βροχές - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου - Είναι η ημέρα των... Στρουμφ

 25.06.2026 - 07:16
Επόμενο άρθρο

Σοκ στην Ελλάδα: Νεκρός 17χρονος μετά από συμπλοκή 10 ατόμων - Τι εξετάζεται, στις 14 οι προσαγωγές

 25.06.2026 - 07:34
Κυπριακό: Καθοριστική για πολυμερής διάσκεψη η συνάντηση Γκουτέρες - Ολγκίν

Κυπριακό: Καθοριστική για πολυμερής διάσκεψη η συνάντηση Γκουτέρες - Ολγκίν

Καθοριστική για τη σύγκληση της νέας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, θεωρείται η επικείμενη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με την Προσωπική Απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Καθοριστική για πολυμερής διάσκεψη η συνάντηση Γκουτέρες - Ολγκίν

Κυπριακό: Καθοριστική για πολυμερής διάσκεψη η συνάντηση Γκουτέρες - Ολγκίν

  •  25.06.2026 - 06:20
Το μητρώο που κρίνει το μέλλον της ΕΔΕΚ – Γιατί ο Νίκος Αναστασίου οδηγεί το κόμμα σε Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο

Το μητρώο που κρίνει το μέλλον της ΕΔΕΚ – Γιατί ο Νίκος Αναστασίου οδηγεί το κόμμα σε Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο

  •  25.06.2026 - 06:25
Καταγγελία Κύπρου για Τουρκία στον ΟΗΕ – 520 εναέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις σε διάστημα 3 μηνών

Καταγγελία Κύπρου για Τουρκία στον ΟΗΕ – 520 εναέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις σε διάστημα 3 μηνών

  •  25.06.2026 - 07:02
ΥΚΑΝ: Κατάσχεση 20 κιλών οπιούχας παπαρούνας, χειροπέδες σε 5 πρόσωπα - Δείτε φωτογραφίες

ΥΚΑΝ: Κατάσχεση 20 κιλών οπιούχας παπαρούνας, χειροπέδες σε 5 πρόσωπα - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.06.2026 - 08:36
Το «Omega Block» φέρνει ακραία ζέστη στη Δυτική Ευρώπη: Γιατί η Κύπρος μένει εκτός καύσωνα – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

Το «Omega Block» φέρνει ακραία ζέστη στη Δυτική Ευρώπη: Γιατί η Κύπρος μένει εκτός καύσωνα – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

  •  25.06.2026 - 06:34
Τιμές-σοκ: Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αλλά δεν έκλεισες τα αεροπορικά; Πάρε βαθιές ανάσες και δες τα δρομολόγια

Τιμές-σοκ: Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αλλά δεν έκλεισες τα αεροπορικά; Πάρε βαθιές ανάσες και δες τα δρομολόγια

  •  25.06.2026 - 06:33
ΒΙΝΤΕΟ: Δυνατή έκρηξη «ξύπνησε» τη Λεμεσό – Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες

ΒΙΝΤΕΟ: Δυνατή έκρηξη «ξύπνησε» τη Λεμεσό – Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες

  •  25.06.2026 - 08:39
VIDEO - Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Καταρρεύσεις κτιρίων και πανικός σε πολλές περιοχές

VIDEO - Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Καταρρεύσεις κτιρίων και πανικός σε πολλές περιοχές

  •  25.06.2026 - 06:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα