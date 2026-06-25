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Raw & Bone: Ένα μοναδικό Open Fire Steak Experience έρχεται απόψε – Μην το χάσετε

 25.06.2026 - 08:26
Raw & Bone: Ένα μοναδικό Open Fire Steak Experience έρχεται απόψε – Μην το χάσετε

Το AMANO Kitchen & Bar φέρνει το RAW & BONE, μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στους λάτρεις του ποιοτικού steak και την τέχνη του open-fire cooking, την Τετάρτη 25 Ιουνίου από τις 19:00, στη βεράντα του εστιατορίου.

Για μία μόνο βραδιά, η βεράντα του AMANO μεταμορφώνεται σε έναν χώρο όπου οι εκλεκτές πρώτες ύλες και η σύγχρονη γαστρονομία συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Λευκωσίας. Με live OFYR cooking, premium steak cuts να ψήνονται στη φωτιά και signature cocktails να συνοδεύουν τη βραδιά, η εμπειρία αναδεικνύει όλα όσα αγαπούν οι λάτρεις του καλού κρέατος..

Την επιμέλεια της βραδιάς υπογράφει ο Constantinos Sheherlis, head chef του AMANO, ο οποίος έχει σχεδιάσει ένα menu εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία του open-fire cooking, συνδυάζοντας αγαπημένες γεύσεις, ποιοτικά υλικά και τεχνικές που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του κρέατος.

Το RAW & BONE είναι αφιερωμένο στην αυθεντική γεύση και τη χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει το AMANO.

Για κρατήσεις: 99 938 500

AMANO Kitchen & Bar Instagram: @amanonicosia

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

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