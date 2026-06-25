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ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τρόμος σε πτήση - Παρουσιάστηκε βλάβη στον κινητήρα, τι συνέβη

 25.06.2026 - 08:29
Ρόδος: Τρόμος σε πτήση - Παρουσιάστηκε βλάβη στον κινητήρα, τι συνέβη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο της Ρόδου με την προγραμματισμένη πτήση για Στοκχόλμη της Norwegian Air Sweden.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η πτήση απογειώθηκε κανονικά στις 21:05. Ωστόσο λίγα λεπτά μετά την απογείωση ο πιλότος ανέφερε στο κέντρο ελέγχου ότι έχει ένδειξη για βλάβη στον κινητήρα του Boeing 737.

Άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας επί αέρος και εδάφους. Το αεροπλάνο έκανε αρκετούς κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι απέρριψε και τα καύσιμα που έφερε.

Στο αεροδρόμιο σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν όλα οι δυνάμεις ασφαλείας. Μετά από λίγη ώρα το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό τι πρόβλημα αντιμετώπισε το αεροπλάνο.

ΠΗΓΗ: In.gr

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