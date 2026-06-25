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ΥΚΑΝ: Κατάσχεση 20 κιλών οπιούχας παπαρούνας, χειροπέδες σε 5 πρόσωπα - Δείτε φωτογραφίες

 25.06.2026 - 08:36
ΥΚΑΝ: Κατάσχεση 20 κιλών οπιούχας παπαρούνας, χειροπέδες σε 5 πρόσωπα - Δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ενεργειών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών που εισάγονται ή επιχειρείται να εισαχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, πραγματοποιήθηκαν χθες στοχευμένες επιχειρήσεις στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκε και κατασχέθηκε συνολική ποσότητα περίπου 20 κιλών και 780 γραμμαρίων αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του είδους Μήκων η Υπνοφόρος (Papaver somniferum).

Στο πλαίσιο των χθεσινών επιχειρήσεων συνελήφθησαν πέντε άνδρες ηλικίας 20, 22, 23, 27 και 28 ετών. Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων, ηλικίας 22 ετών, τελούσε ήδη υπό κράτηση σε σχέση με άλλη παρόμοια υπόθεση.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε, ότι δύο εκ των υπόπτων, ηλικίας 27 και 28 ετών, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της ΥΚΑΝ που αφορούν τον εντοπισμό και την κατάσχεση αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του είδους Μήκων η Υπνοφόρος, έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί και κατασχεθεί συνολικά, πέραν των 52 κιλών της εν λόγω ναρκωτικής ουσίας, ενώ έχουν συλληφθεί εννέα πρόσωπα (πέντε τελούν ήδη υπό κράτηση).

Οι επιχειρησιακές δράσεις και οι στοχευμένες ενέργειες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της εισαγωγής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε παγκύπρια βάση.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ.

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