Online αγορές: Πώς η «παγίδα» των €3 ανά είδος εκτοξεύει το κόστος στα δέματα εκτός ΕΕ – Δείτε παραδείγματα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη μέλη και αναμένεται να αυξήσουν το κόστος ορισμένων ηλεκτρονικών αγορών, και να επηρεάσουν τη διαδικασία επιστροφής προϊόντων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Τμήμα Τελωνείων, στόχος του μέτρου αυτού είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων της Ένωσης έναντι των επιχειρήσεων τρίτων χωρών.

Τι αλλάζει:

Καταργείται η απαλλαγή από δασμούς για δέματα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα, όταν η αξία των εμπορευμάτων (χωρίς τα μεταφορικά και άλλες χρεώσεις) δεν υπερβαίνει τα €150 και επιβάλλεται προσωρινός δασμός €3 ευρώ για κάθε είδος που περιέχεται σε δέμα αξίας έως 150 ευρώ και αποστέλλεται από χώρα εκτός Ένωσης ως «εξ αποστάσεως πώληση».

Παραμένει σε ισχύ η απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ για «δώρα» αξίας μέχρι €45, που αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, μη εμπορικού χαρακτήρα τα οποία προορίζονται για προσωπική χρήση, χωρίς κανενός είδους πληρωμής, περιλαμβανομένων ειδών που καθορίζονται στον κανονισμό 4 της ΚΔΠ 378/2004.

Ο προσωρινός αυτός δασμός εφαρμόζεται ανά διαφορετικό τύπο προϊόντος (διαφορετικό 6-ψηφιο κωδικό taric ή 10-ψήφιο, διαφορετική περιγραφή και διαφορετική καταγωγή – όπου εφαρμόζεται). Για τον υπολογισμό και καταβολή του ΦΠΑ, το ποσό του δασμού θα προστίθεται στη φορολογητέα αξία. Δεν καταβάλλεται ΦΠΑ στις περιπτώσεις που έχει ήδη καταβληθεί κατά τον χρόνο αγοράς του προϊόντος.

Το Τμήμα Tελωνείων προτρέπει τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις αλλαγές αυτές προτού προχωρήσουν στην διαδικτυακή αγορά, ώστε να αποφύγουν αναπάντεχες επιπλέον χρώσεις και πιθανές καθυστερήσεις. Πριν ολοκληρώσουν την αγορά, πρέπει να ελέγχουν τους ‘Όρους και Προϋποθέσεις’ της ιστοσελίδας ώστε να γνωρίζουν αν η πλατφόρμα πώλησης των εμπορευμάτων επιβάλλει ή όχι τελωνειακούς δασμούς.

Δείτε παραδείγματα

Παράδειγμα 1:

Ένα δέμα αγορασμένο διαδικτυακά από Ασία περιέχει: 1 μπλούζα, 1 ζευγάρι σκουλαρίκια, 1 μπρελόκ. Πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη με χρέωση €3 ανά είδος. Δασμός: €3 × 3 είδη = €9 και επιπλέον ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου του δασμού).

Παράδειγμα 2:

Ένα δέμα αγορασμένο διαδικτυακά από Ασία περιέχει: 1 μεταξωτή μπλούζα, 1 βαμβακερό μπλουζάκι. Πρόκειται για 2 διαφορετικά είδη με χρέωση €3 ανά είδος. Δασμός: €3 × 2 είδη = €6 και επιπλέον ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου του δασμού).

Παράδειγμα 3:

Ένα δέμα αγορασμένο διαδικτυακά από Ασία περιέχει: 2 πανομοιότυπα βαμβακερά μπλουζάκια. Θεωρούνται 1 είδος. Δασμός: €3 Χ 1 είδος = €3 και επιπλέον ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου του δασμού).

Συχνές ερωτήσεις

Πώς θα πληρώνεται ο νέος δασμός;

Οι καταναλωτές θα καταβάλλουν τον δασμό με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς (Checkout)

Ορισμένες ιστοσελίδες/πλατφόρμες ενδέχεται να εισπράττουν τον δασμό κατά την αγορά. Σε αυτή την περίπτωση η τελική χρέωση θα εμφανίζεται ξεκάθαρα κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, χωρίς επιπλέον χρεώσεις κατά την παράδοση.

Κατά την παράδοση

Άλλες ιστοσελίδες/πλατφόρμες δεν θα εισπράττουν τον δασμό εκ των προτέρων. Σε αυτή την περίπτωση, το ταχυδρομείο ή ο ταχυμεταφορέας θα ζητήσει την καταβολή του δασμού €3/είδος ΠΡΙΝ την παράδοση του δέματος.

Τι αλλάζει στις επιστροφές προϊόντων των εξ αποστάσεων πωλήσεων;

Μη επιστροφή δασμού: Εάν ο καταναλωτής αποφασίσει να επιστρέψει ένα προϊόν, αυτό δεν συνεπάγεται ταυτόχρονα και επιστροφή του καταβληθέντος δασμού των €3/είδος. Ο δασμός αυτός μπορεί να επιστραφεί με έγκριση του Τελωνείου μετά από δικαιολογημένη αίτηση, στις πειπτώσεις που πρόκειται για ελαττωματικά προϊόντα ή αν τα αποσταλθέντα εμπορεύματα δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης αγοράς.

Για τον λόγο αυτό οι καταναλωτές καλούνται να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους επιστροφών πριν αγοράσουν.

Επιστροφή ΦΠΑ: Η επιστροφή του ΦΠΑ εξαρτάται από την πολιτική της κάθε επιχείρησης. Ορισμένοι πωλητές επιστρέφουν τον ΦΠΑ ενώ άλλοι όχι, ανεξάρτητα αν ο καταναλωτής είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή όχι.

Τι συστήνεται στους καταναλωτές;

Οι καταναλωτές καλούνται να:

Ελέγχουν πριν την αγορά τη σελίδα "Terms and Conditions" και τη σελίδα "About Us" ώστε να διαπιστώνουν τη φυσική έδρα της επιχείρησης και από πού αποστέλλονται τα προϊόντα. Διαπιστώνουν εάν ο δασμός περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς. Υπολογίζουν το επιπλέον κόστος πριν ολοκληρώσουν την παραγγελία. Εξετάζουν προσεκτικά τους όρους επιστροφής.

Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποφύγουν απρόβλεπτες χρεώσεις, καθυστερήσεις στην παράδοση και δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τις διαδικτυακές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.