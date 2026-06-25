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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΙΝΤΕΟ: Δυνατή έκρηξη «ξύπνησε» τη Λεμεσό – Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες

 25.06.2026 - 08:39
ΒΙΝΤΕΟ: Δυνατή έκρηξη «ξύπνησε» τη Λεμεσό – Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες

Μεγάλες φλόγες και πυκνός καπνός αναστάτωσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης τη Λεμεσό, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, κοντά στον Σκλαβενίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το RoadReportCY, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:40 π.μ., ενώ κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη. Μάρτυρας που διαμένει κοντά στο σημείο επικοινώνησε με το RoadReportCY όταν αντιλήφθηκε πυκνό καπνό να υψώνεται από τη γειτονιά και, πλησιάζοντας την περιοχή, είδε το όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Βίντεο που εξασφάλισε το RoadReportCY καταγράφει τις έντονες φλόγες να φωτίζουν τη γύρω περιοχή, πυκνό καπνό να καλύπτει τον νυχτερινό ουρανό, καθώς και την παρουσία οχημάτων έκτακτης ανάγκης στο σημείο.

«Ακούσαμε μια δυνατή έκρηξη και βγήκαμε έξω για να δούμε τι συνέβη», ανέφερε ο μάρτυρας. Όπως σημείωσε, άτομα που βρίσκονταν κοντά εξέφρασαν την εκτίμηση ότι ενδέχεται να πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν διευκρινιστεί επίσημα, ενώ δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια του περιστατικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η αναφερόμενη έκρηξη.

Δείτε βίντεο:

 

 

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