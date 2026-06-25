Θεσσαλονίκη: 28χρονη κατηγορείται ότι ξεγέλασε 14χρονη παριστάνοντας το αγόρι και έκανε ερωτική σχέση μαζί της

Η απίστευτη υπόθεση ξεκίνησε να διαδραματίζεται από τον Ιούλιο του 2025 και κράτησε επτά ολόκληρους μήνες. Η 28χρονη γυναίκα σύναψε σχέση με την ανήλικη, η οποία δεν είχε ακόμη συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της και παραπλανώντας την ως προς τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε οικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου.

Συγκεκριμένα, η 28χρονη είχε ισχυριστεί ότι ήταν άντρας και κατάφερε να πείσει την 14χρονη να συνάψει ερωτικό δεσμό μαζί της.

Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορείται ότι παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 28χρονος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα