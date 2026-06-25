Προκήρυξη Προσφοράς αρ. 54/2025 για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων Άχνας

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι τις 30 Ιουλίου 2026, ώρα 12:00 το μεσημέρι, μόνο μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων eProcurement, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Διαγωνισμός αρ. 54/2025 – Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος παρά το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Άχνα, συνολικής ονομαστικής ισχύος 536 kWp, για τις ανάγκες του ΕΟΑ Αμμοχώστου https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=9051542

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €530.000 πλέον ΦΠΑ. Το έργο αφορά την εγκατάσταση ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος στο έδαφος, εντός του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Άχνας, καθώς και τη σύνδεσή του με το δίκτυο της ΑΗΚ.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου NextGenerationEU, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου προωθεί την αξιοποίηση πράσινης ενέργειας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών βασικών υποδομών του, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεών του. Με την εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος, μέσω της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υπολογίζεται ότι θα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση περίπου €400.000 ετησίως.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΕΟΑ Αμμοχώστου για την αναβάθμιση των υποδομών του, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη μετάβαση σε πιο αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές μορφές λειτουργίας.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU