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ΔΙΕΘΝΗ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: «Δεν έχουμε ρεύμα, ούτε νερό» – Τι αναφέρει Έλληνας που ζει στο Καράκας

 25.06.2026 - 11:06
Σεισμοί στη Βενεζουέλα: «Δεν έχουμε ρεύμα, ούτε νερό» – Τι αναφέρει Έλληνας που ζει στο Καράκας

Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που προκάλεσαν καταρρεύσεις κτηρίων περιέγραψε  ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγκέλης.

«Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλος σεισμός από το 1900», τόνισε, σημειώνοντας ότι ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών.

Ο κ. Μαραγκέλης, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, καθώς σε αρκετές περιοχές της πόλης έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση.

«Εμείς στο κέντρο του Καράκας δεν έχουμε ούτε ρεύμα, ούτε νερό αυτή τη στιγμή, ενώ σε άλλα σημεία της πόλης η κατάσταση είναι πιο ομαλή», ανέφερε.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Τι αναφέρει Έλληνας που ζει στο Καράκας

Ο κ. Μαραγκέλης είπε ότι τουλάχιστον δύο παλαιά κτήρια έχουν καταρρεύσει σε περιοχές που βρίσκονται περίπου τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου διαμένει. «Έχω ακούσει για περισσότερες καταρρεύσεις, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω μόνο δύο», είπε την ώρα που οι εικόνες δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές και σορούς από ερείπια εκεί όπου άλλοτε υπήρχαν πολυκατοικίες.

Περιγράφοντας τις στιγμές του ισχυρού σεισμού, ανέφερε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμά του, στον 14ο όροφο πολυκατοικίας. «Μπορείτε να καταλάβετε πόσο έντονα το αισθανθήκαμε. Ευτυχώς το κτήριο είναι αντισεισμικό και άντεξε, όμως η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Έπεσαν πιάτα, ποτήρια και διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι», δήλωσε.

Όπως είπε, δεν επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία κατά τη διάρκεια της δόνησης λόγω του ύψους στο οποίο βρίσκονταν. «Ήμασταν στον 14ο όροφο και δεν υπήρχε τρόπος να κατέβουμε τόσα πατώματα εκείνη τη στιγμή. Αν συνέβαινε κάτι, δεν θα προλαβαίναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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