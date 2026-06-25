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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος και Μπαχρέιν «σφραγίζουν» τη συνεργασία τους: Έρχεται το 2027 ο Βασιλιάς

 25.06.2026 - 11:10
Κύπρος και Μπαχρέιν «σφραγίζουν» τη συνεργασία τους: Έρχεται το 2027 ο Βασιλιάς

Τον Υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Μπαχρέιν Δρα Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalf, ο οποίος είναι Πρόεδρος του King Hammad Global Centre for Coexistence and Tolerance δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι προσβλέπει στην επίσκεψη του Βασιλιά του Μπαχρέιν στην Κύπρο το 2027, μια επίσκεψη πολύ σημαντική «στις κοινές προσπάθειες μας για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς μας συνεργασίας, αλλά και της περιφερειακής μας συνεργασίας».

Επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας των κρατών στην περιοχή, αλλά και της συμβολής του Μπαχρέιν προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο Μπαχρέιν τον περασμένο Ιανουάριο, που ήταν η πρώτη μετά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να σημειώνει ότι ήταν στο πλαίσιο της επιθυμίας της Κυβέρνησης να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για ενεργό εμπλοκή της ΕΕ στην περιοχή.

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός είπε ότι Κύπρος και Μπαχρέιν μοιράζονται τις ίδιες αξίες και αναφέρθηκε στο αυριανό υψηλού επιπέδου Συνέδριου που πραγματοποιείται στη Λευκωσία, με θέμα τον διαθρησκευτικό διάλογο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και το οποίο συνδιοργανώνεται από το Κέντρο King Hammad, σημειώνοντας ότι το γεγονός πως διεξάγεται στην Κύπρο είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο για πολλούς λόγους.

Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε, επίσης, η σημασία της παράλληλης χρονικά Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο και της Προεδρίας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου από το Μπαχρέιν.

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