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ΔΙΕΘΝΗ

Βενεζουέλα: Ερείπια, σκοτάδι και λογοκρισία μετά τον διπλό φονικό σεισμό

 25.06.2026 - 13:39
Βενεζουέλα: Ερείπια, σκοτάδι και λογοκρισία μετά τον διπλό φονικό σεισμό

Δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στην πολιτεία της Λα Γκουάιρα, βορείως του Καράκας, από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή.

Το AFP είδε πολλούς ανθρώπους να αναζητούν στα χαλάσματα τους δικούς τους, μέσα στο σκοτάδι καθώς έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Οι αρχές της Βενεζουέλας πρέπει «άμεσα» να ξεμπλοκάρουν την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης ύστερα από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα, δήλωσε σήμερα ειδική αποστολή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χαρακτηρίζοντας το μέτρο αυτό «ζωτικής σημασίας».

«Tις επόμενες ώρες και ημέρες, η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου», δήλωσε σε ανακοίνωση η διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα, που εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία και θλίψη της.

«Είναι απαραίτητο μια πλήρης δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα να καθοδηγεί όλες τις πλευρές της εθνικής και διεθνούς ανταπόκρισης σε αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε η αποστολή του ΟΗΕ. «Ως πρώτο κρίσιμο βήμα, είναι ζωτικής σημασίας η Conatel (η εθνική Επιτροπή για τις τηλεπικοινωνίες στη Βενεζουέλα), η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών στη χώρα, να ξεμπλοκάρει πλήρως την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε όλα στα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην γίνει αυτό άμεσα».

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), που κατατάσσει τη Βενεζουέλα στην 159 θέση (από τις 180) στον διεθνή δείκτη 2026 για την ελευθερία του Τύπου, υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση έχει κλείσει πολλά μέσα ενημέρωσης, έχει μπλοκάρει ειδησεογραφικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και έχει επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση στην ενημέρωση.

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