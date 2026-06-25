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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα ηγεσία στην ΟΕΛΜΕΚ: Αυτός είναι ο νέος Πρόεδρος – Ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο

 25.06.2026 - 13:41
Νέα ηγεσία στην ΟΕΛΜΕΚ: Αυτός είναι ο νέος Πρόεδρος – Ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε η ΟΕΛΜΕΚ μετά την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιουνίου, κατά την οποία αναδείχθηκαν τα 21 μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης.

Στην προεδρία της ΟΕΛΜΕΚ εξελέγη ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ενώ τη θέση του αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Κυριάκος Ματθαίου.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Ανδρέας Μαυράτσας και Γενικού Ταμία ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου. Παράλληλα, Βοηθός Γενικός Γραμματέας εξελέγη ο Χρίστος Πατάτας και Βοηθός Γενικός Ταμίας ο Γιάννης Αντωνιάδης.

Το νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν οι Μιχάλης Πολυκάρπου, Γιάννα Χατζηιωάννου, Παύλος Καζάκου, Κωνσταντίνος Κουππάρης, Πιέρος Φακλαμάς, Σταυρούλα Μέττα (Στάβη), Χρυσόστομος Μελή, Πέτρος Γάης, Ανδρέας Ευστρατίου, Λάκης Γαβριήλ, Γιώργος Γιαλλούρης, Μάριος Κανικλίδης, Αιμιλία Σταύρου και Ρένα Γιαβρή.

Η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη της νέας ηγεσίας, η οποία καλείται να διαχειριστεί τα ζητήματα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό κόσμο της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την επόμενη θητεία.

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