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ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο - Τρεις τραυματίες

 25.06.2026 - 13:48
Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο - Τρεις τραυματίες

Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε πριν λίγη ώρα στη τεχνητή Λίμνη Αώου στο Μέτσοβο χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα.

Τα δύο μέλη του πληρώματος, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός πυροσβέστης, είναι εν ζωή.

Το ελικόπτερο επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς που καίει στα Γρεβενά και είχε βρεθεί στη Λίμνη Αώου προκειμένου να κάνει υδροληψία. Πρόκειται για ένα ελικόπτερο με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος.

Μετά την πτώση του ελικοπτέρου στη Λίμνη, οι δύο χειριστές κολύμπησαν και βγήκαν  μόνοι τους στην ακτή.

Το περιστατικό σήμανε την άμεση κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής όσο και του ΕΚΑΒ.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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