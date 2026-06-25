Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

Μιλώντας στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και Κάτι», ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε πως η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη προκειμένου να ενημερώσει τον Αντόνιο Γκουτέρες για τις επαφές της σε Λευκωσία, Άγκυρα και Αθήνα. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η προετοιμασία μιας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης, η οποία τοποθετείται χρονικά εντός Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη φημολογία για ενδεχόμενη «δεύτερη» πολυμερή διάσκεψη, χαρακτηρίζοντας τέτοιες αναφορές αδόκιμες και ανιέδαφες, καθώς η πρώτη διάσκεψη είναι αυτή που θα κρίνει το μέλλον της διαδικασίας και έχει ως αποκλειστικό στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των επίσημων διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και το πλαίσιο Γκουτέρες.

Απαντώντας στις προκλητικές αξιώσεις της Άγκυρας, ο κ. Λετυμπιώτης έστειλε σαφές μήνυμα ότι η θέση της Τουρκίας για λύση δύο κρατών έχει ήδη απορριφθεί, όχι μόνο από τη Λευκωσία, αλλά και από την ίδια τη διεθνή κοινότητα. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι υπάρχουν απαράβατες «κόκκινες γραμμές» που δεν πρόκειται να ξεπεραστούν, όπως η εμμονή στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, η διασφάλιση των τεσσάρων βασικών ελευθερίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η διατήρηση μίας και μόνης διεθνούς κυριαρχίας, προσωπικότητας και ιθαγένειας για το νησί.

Πέραν του Κυπριακού, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε και στο «καυτό» ζήτημα της στελέχωσης της ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τις καταγγελίες περί διαφθοράς, παραδεχόμενος ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Το Υπουργικό Συμβούλιο προσανατολίζεται στον διορισμό μιας ολιγομελούς ομάδας, καθώς ο όγκος του υλικού ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες σελίδες. Η δυσκολία, όπως εξήγησε, έγκειται στην ανεύρεση προσώπων με την απαραίτητη επάρκεια που ταυτόχρονα δεν θα έχουν την παραμικρή σύγκρουση συμφερόντων με τα εμπλεκόμενα μέρη. Τέλος, σχολιάζοντας με δόση χιούμορ τις έντονες φήμες των τελευταίων ημερών για επικείμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι στα τρία και πλέον χρόνια της θητείας του έχει ακούσει το ίδιο σενάριο τουλάχιστον τριάντα φορές, συμπληρώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καθημερινά στο γραφείο του το πρόγραμμα διακυβέρνησης και είναι ο μόνος που αποφασίζει με ποιο σχήμα θα προχωρήσει στην υλοποίησή του.