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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέλεια: Πέρασε ομόφωνα η παράταση των μειωμένων φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα

 25.06.2026 - 15:00
Ολομέλεια: Πέρασε ομόφωνα η παράταση των μειωμένων φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής, με 38 ψήφους υπέρ, τον περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2026, ο οποίος κατατέθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών και εξετάστηκε με τη διαδικασία του επείγοντος.

Πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, συνήλθε εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τη μελέτη του και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης προς την Ολομέλεια.

Σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2026, ώστε να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλονται σε προϊόντα συγκεκριμένων κατηγοριών καυσίμων κίνησης.

Η ισχύς των υφιστάμενων μειωμένων συντελεστών επρόκειτο να λήξει στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ με τη νέα τροποποίηση διασφαλίζεται η συνέχιση της εφαρμογής του μέτρου για ακόμη δύο μήνες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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