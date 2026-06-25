Στα €13 εκ. οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της φονικής φωτιάς στη Λεμεσό

Από την πλευρά του, ο Γενικός Συντονιστής Μεγάλων Πυρκαγιών, Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος, ανέφερε από την 1η Μαΐου η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 13 πτητικά μέσα στη διάθεσή της, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του έτους θα διαθέτει ακόμα 2.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανακοίνωσε ότι την επόμενη Πέμπτη η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει εθιμοτυπική συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου. Παράλληλα, ενημέρωσε τα νέα μέλη της Επιτροπής για τα θέματα που θα την απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, ανέφερε ότι αναλαμβάνονται πολλές και παράλληλες δράσεις από τις διάφορες υπηρεσίες για πρόληψη των πυρκαγιών. Παράλληλα, σημείωσε ότι το Υπουργείο και οι Επαρχιακές Διοικήσεις βοηθούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών στον καθαρισμό από την ξηρή βλάστηση, προσθέτοντας ότι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών πραγματοποιεί περιπολίες σε 24ωρη βάση.

Η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, είπε ο κ. Ηλία, ζητώντας από την Επιτροπή Εσωτερικών να εξετάσει κατά προτεραιότητα το κυβερνητικό νομοσχέδιο. «Χρειαζόμαστε βοήθεια πολιτών για να αποτρέψουμε καταστροφές», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Δαμιανού, σημείωσε ότι έχει εξασφαλισθεί γνωμάτευση για τη νομιμότητα του CY-ALERT από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Από την πλευρά του, ο κ. Λογγίνος, ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε 3 εκατ. ευρώ στις κοινότητες για να πραγματοποιήσουν καθαρισμούς, προσθέτοντας ότι έχουν υποδειχθεί στους κοινοτάρχες οι χώροι που πρέπει να καθαριστούν. Την ίδια ώρα, είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η περιμετρική καθαριότητα, αλλά και η καθαριότητα εντός των κοινοτήτων.

Σημείωσε, επίσης, ότι έχουν στηθεί κάμερες στην ύπαιθρο, στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. «Ανταποκριθήκαμε από την αρχή του έτους σε 1.250 πυρκαγιές υπαίθρου», είπε, προσθέτοντας πως «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τις πιθανότητες εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς».

Ο κ. Λογγίνος τόνισε, ακόμη, ότι είναι εξαιρετική η συμβολή των ομάδων εθελοντών, επισημαίνοντας ότι έχουν επικαιροποιηθεί τα σχέδια «Πυρσός» και «Πολύβιος». Ανέφερε, επίσης, ότι ο ίδιος έχει ζητήσει να τοποθετηθούν καδενοφόρα οχήματα στην ύπαιθρο, σημειώνοντας ότι έχουν τοποθετηθεί οθόνες στο ΚΣΕΔ Ζήνων στη Λάρνακα για επίβλεψη του στόλου των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος εκπόνησε και απέστειλε μελέτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία ζητεί 24ωρη στελέχωση των πυροσβεστικών σταθμών υπαίθρου και τη δημιουργία 14 νέων. Για πρώτη φορά έχουμε μετεωρολογικά δεδομένα από το Τμήμα Μετεωρολογίας που μας επιτρέπουν να δράσουμε προληπτικά, επεσήμανε.

Ο Σάββας Ιεζεκιήλ, Διευθυντής του Τμήματος Δασών, ανέφερε ότι από την 1η Απριλίου το Τμήμα βρίσκεται στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας, προσθέτοντας ότι έχουν στελεχωθεί τα πυροφυλάκια και ότι έχουν συντηρηθεί όλα τα πυροσβεστικά οχήματα και οι προωθητές γαιών.

«Έχουμε 3 συστήματα ηλεκτροπτικών καμερών», σημείωσε, τονίζοντας ότι «θα εγκαταστήσουμε ακόμα 16 τέτοιες κάμερες στην ύπαιθρο». Την ίδια ώρα, υπέδειξε ότι «πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο στην πρόληψη», επισημαίνοντας ότι η καταστολή στοιχίζει περισσότερο. Προχωρήσαμε σε ελεγχόμενες καύσεις, θα προχωρήσουμε εντατικότερα από το φθινόπωρο, συμπλήρωσε.

Ο Υπαρχηγός Αστυνομίας, Πανίκος Σταύρου, ανέφερε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς η Αστυνομία παρέχει διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης, συμβάλλει στην εκκένωση επηρεαζόμενων περιοχών και παραχωρεί στις υπηρεσίες πρόσβαση στους ασυρμάτους της για καλύτερο συντονισμό. Παράλληλα, είπε ότι από την 1η Μαρτίου, σε συνεννόηση με τους κοινοτάρχες, αναζητούνται δρόμοι που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκκένωση περιοχών.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, Θεόδωρος Λεμονιάτης, ανέφερε ότι η Υπηρεσία επισκέφθηκε όλες τις κοινότητες της Κύπρου και επικαιροποίησε το σχέδιο «Πολύβιος».

Αναφερόμενος στην εφαρμογή CY-ALERT, είπε ότι τελείωσε η δοκιμαστική περίοδος, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή είναι σε πλήρη λειτουργία. Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί ομάδες επικοινωνίας με κοινοτάρχες σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Παντελής Χατζηγέρου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ανέφερε από την πλευρά του ότι η Υπηρεσία περιπολεί την ύπαιθρο 24 ώρες το 24ωρο. Την ίδια ώρα, τόνισε ότι έχουν εγκαταλειφθεί γεωργικές περιοχές στην ύπαιθρο, επισημαίνοντας ότι πρέπει να επανέλθει η καλλιέργεια των χωραφιών, για να περιοριστούν οι πυρκαγιές.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων από τις περσινές πυρκαγιές τυγχάνει χειρισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο κ. Λογγίνος ανέφερε, επίσης, ότι «παρακολουθούμε και τη Νεκρή Ζώνη», επισημαίνοντας ότι την ευθύνη κατάσβεσης των πυρκαγιών έχει η Κυπριακή Δημοκρατία σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι εύκολη η κατάσβεση πυρκαγιών στη Νεκρή Ζώνη λόγω και των ναρκοπεδίων που υπάρχουν. Είπε, ακόμη, ότι από την 1η Μαΐου η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 13 πτητικά μέσα στη διάθεσή της, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του έτους θα διαθέτει ακόμα 2.

Από την πλευρά του, ο κ. Ηλία, ανέφερε ότι οι δαπάνες του Υπουργείου για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στη Λεμεσό ανέρχονται στα 13 εκατ. ευρώ. Σημείωσε, επίσης, ότι υποβλήθηκαν 758 εμπρόθεσμες αιτήσεις, οι οποίες και εξετάστηκαν, προσθέτοντας ότι αποζημιώθηκαν 119 οικίες άπαξ, 133 οικίες με πρώτη δόση, 38 οικίες με 2 δόσεις, και 14 οικίες με 3 δόσεις. Υπάρχουν 88 οικογένειες που έλαβαν και την 4η δόση ενοικίου, ανέφερε.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Νικολέττα Κωνσταντίνου, ρώτησε αν έχουν εντοπιστεί κενά κατά τη διάρκεια της άσκησης που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες για να διακριβωθεί το επίπεδο του συντονισμού τους.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ρώτησε πότε θα τεθούν σε λειτουργία τα ηλεκτροπτικά συστήματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πετρίδης, ζήτησε λεπτομέρειες για τον ευρωπαϊκό κόμβο πυρόσβεσης.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου, αναφέρθηκε σε παράπονα πολιτών για δύσκολη επικοινωνία με τις Επαρχιακές Διοικήσεις ως προς το θέμα των αποζημιώσεων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, τόνισε την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την ανάγκη διατήρησης των φυσικών αντιπυρικών ζωνών. Ρώτησε αν θα αλλάξουν καλώδια της ΑΗΚ που περνούν από ευαίσθητες περιοχές.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς, επεσήμανε ότι το θέμα των ελεγχόμενων πυρκαγιών θα πρέπει να τύχει πιο λεπτομερούς εξέτασης. Η παλαιότερη απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκρίζωση αμπελιών αποδείχθηκε καταστροφική, σημείωσε, ρωτώντας αν θα δοθούν κίνητρα για φύτευση αμπελιών ως αντιπυρικών ζωνών. Παράλληλα, είπε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ως προς τη διαχείριση των πυρκαγιών.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, εξέφρασε χαρά για την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών για αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, ρώτησε αν έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των αναγκαίων μέσων, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εκπονηθεί μελέτη στις περιοχές όπου έχουν εκριζωθεί αμπέλια. Παράλληλα, συνεχάρη το Υπουργείο Εσωτερικών για την «άψογη», όπως είπε, διαχείριση του θέματος των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, υπέβαλε ερώτημα για το πλάνο ελέγχου της ορθής συντήρησης των μέσων πυρόσβεσης.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Μιχάλης Παρασκευά, υπέβαλε ερώτημα για την εκτροπή του νερού Κούρρη και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που θα μπορούσε να ξεσπάσει στην περιοχή.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, ρώτησε πώς επιτυγχάνεται ο συντονισμός των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και αν έχουν ενοικιαστεί επιπλέον πτητικά μέσα. Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων.

Απαντώντας στα ερωτήματα των μελών της Επιτροπής Εσωτερικών, ο κ. Ηλία ανέφερε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού αποφάσισε να αγοραστούν 17 πυροσβεστικά οχήματα, προσθέτοντας ότι έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Λογγίνος είπε ότι η ΑΗΚ ενημερώνεται για πυρκαγιές που προκαλούνται από δικά της καλώδια ή μετασχηματιστές. Απαντώντας σε ερώτηση του Άριστου Δαμιανού, είπε ότι η πυρκαγιά στον Φαρμακά ξεκίνησε από μετασχηματιστή της ΑΗΚ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι φέτος προσλήφθηκαν 60 άτομα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί στις επαρχίες καταγωγής τους, σημειώνοντας ότι δόθηκε εντολή στην Εθνική Φρουρά να συντηρήσει το κέντρο που έχει δημιουργηθεί στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

«Έχουμε αναθεωρήσει τα σχέδια δράσης μας», πρόσθεσε, τονίζοντας πως «κάνουμε ό,τι μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα να ξεκινήσει και να επεκταθεί μια πυρκαγιά». Τα ελικόπτερα μπορούν να πάρουν νερό από τον Κούρρη σε περίπτωση πυρκαγιάς, σημείωσε.

Ο κ. Ιεζεκιήλ ανέφερε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει στη διάθεσή της τα ηλεκτροπτικά οχήματα. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Τμήμα Δασών είχε προτείνει από το 2016 την ελεγχόμενη βόσκηση, σημειώνοντας ότι η ελεγχόμενη καύση έχει μικρότερες επιπτώσεις από μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Ο κ. Λεμονιάτης είπε ότι οι χρήστες της εφαρμογής CY-ALERT που έχουν αναβαθμίσει το κινητό τους λαμβάνουν κανονικά τα μηνύματα, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για συμπληρωματικό μέσο.

Ο κ. Χατζηγέρου τόνισε την ανάγκη για υπογειοποίηση και μόνωση των καλωδίων της ΑΗΚ, ζητώντας καλύτερη συνεργασία με την ΑΗΚ για το θέμα. Πρέπει να επιχορηγείται η γεωργική παραγωγή στις ορεινές περιοχές, υπέδειξε.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ο κ. Δαμιανού σημείωσε με ικανοποίηση το γεγονός ότι έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ενώ εξέφρασε την ελπίδα και την ευχή, «αν ο μη γένοιτο προκύψουν ανάλογες προκλήσεις αυτό το καλοκαίρι, οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις να μετατραπούν σε πράξεις και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις πυρκαγιές που είναι πλέον αποτέλεσμα και της κλιματικής κρίσης».

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι οι πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου θα ασχοληθούν με το νομοθετικό πλαίσιο και την πολιτική προστασία.

Η κ. Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην επαρχία Πάφου στην παρούσα περίοδο, γιατί η Λεμεσός έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα από τις πυρκαγιές.

«Η δουλειά της πολιτείας είναι ξεκάθαρη, να δώσει στους επιχειρησιακούς ό,τι χρειάζονται ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Να έχουν προσωπικό, εξοπλισμό, οχήματα, μέσα επικοινωνίας, καθαρές διαδικασίες, σαφείς αρμοδιότητες και πλήρη στήριξη», υπογράμμισε.

Ο κ. Χαμπουλλάς, ανέφερε ότι το ΕΛΑΜ έχει υποβάλει υπόμνημα με 26 ερωτήσεις προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι έχει εισηγηθεί τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την παροχή κινήτρων στις γεωργικές περιοχές.

Ο κ. Λεωνίδου, επεσήμανε ότι η πρόληψη είναι η αποτελεσματικότερη μορφή πολιτικής προστασίας. «Το κράτος οφείλει να διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές και τους απαραίτητους πόρους ώστε να μην βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με τραγικές συνέπειες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», τόνισε.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, δήλωσε πως δεν έχει πειστεί ότι δεν θα υπάρχει επανάληψη της περσινής καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό, ούτε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός των επιχειρησιακών δυνατοτήτων όλων των υπηρεσιών. «Πολύ φοβάμαι ότι φέτος μπορεί να θρηνήσουμε και για ένα καμένο Τρόοδος», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Λογγίνος, δήλωσε ότι έχει κατακυρωθεί η προσφορά για τα ηλεκτροπτικά, τα οποία θα τοποθετηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου σε 13 βιομηχανικές περιοχές, προσθέτοντας ότι με την αρχή του 2027 θα τοποθετηθούν ακόμα 16 ηλεκτροπτικά από το Τμήμα Δασών, τα οποία θα καλύψουν περίπου το 80% των δασών και της υπαίθρου. Σημείωσε ότι υπάρχει προβληματισμός για τους σκουπιδότοπους, επισημαίνοντας ότι από τις 1250 πυρκαγιές υπαίθρου που εκδηλώθηκαν από την αρχή του 2026, οι 7 ήταν σε παράνομους σκουπιδότοπους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ