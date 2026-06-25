Στη Βουλή ψήφισμα για παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη από την Άμεση Δημοκρατία

Κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής την Πέμπτη, η βουλευτής του κόμματος, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, ανακοίνωσε την κατάθεση ψηφίσματος για «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς» και για παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Ακολούθως, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε στη σύσκεψη αρχηγών και, όπως προβλέπεται για όλα τα ψηφίσματα, παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προτού επιστρέψει ενώπιον της Ολομέλειας για περαιτέρω εξέταση.

Η πρωτοβουλία της Άμεσης Δημοκρατίας έρχεται στον απόηχο των εξελίξεων που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της Αρχή κατά της Διαφθοράς σχετικά με το πόρισμα για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», καθώς και των δημόσιων παρεμβάσεων πολιτικών, νομικών και άλλων προσώπων γύρω από το θέμα.

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