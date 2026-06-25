Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέα απάτη στην Κύπρο: Αν λάβετε αυτό το email μην το ανοίξετε - Δείτε φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη στην Κύπρο: Αν λάβετε αυτό το email μην το ανοίξετε - Δείτε φωτογραφία

 25.06.2026 - 16:22
Νέα απάτη στην Κύπρο: Αν λάβετε αυτό το email μην το ανοίξετε - Δείτε φωτογραφία

Νέα καταγγελία δέχθηκε σήμερα η Αστυνομία, σχετικά με διαδικτυακή απάτη, που αφορά σε ηλεκτρονικό μήνυμα με αποστολέα δήθεν το Τμήμα Φορολογίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, πολίτης έλαβε σήμερα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στο οποίο αναφερόταν ότι, για σκοπούς επιστροφής φόρου από το Τμήμα Φορολογίας, θα έπρεπε να γίνει επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων, μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου  – link – που περιλαμβανόταν στο μήνυμα. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος οδηγούσε σε πλαστή ιστοσελίδα που ομοίαζε με τη διαδικτυακή σελίδα του Τμήματος Φορολογίας.

Ο παραπονούμενος αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και ειδοποίησε την Αστυνομία πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Την υπόθεση απάτης διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή τη νέα αυτή υπόθεση, η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί τις πιο κάτω συστάσεις:

  • Καμία φορολογική ή άλλη Κρατική Αρχή αποστέλλει μηνύματα ζητώντας κωδικούς και άλλα τραπεζικά στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που λάβετε παρόμοιο μήνυμα, αγνοήστε το και διαγράψτε το άμεσα.
  • Μην κοινοποιείτε ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω email ή μέσω άγνωστων ιστοσελίδων.
  • Μην συμπληρώνετε στοιχεία σε ιστοσελίδες που δεν είναι οι επίσημες κρατικών οργανισμών. Να ελέγχετε πάντα την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποστολέα ενός μηνύματος και την αυθεντικότητα των ηλεκτρονικών συνδέσμων που περιλαμβάνει, πριν επιλέξετε τον σύνδεσμο.
  • Να ενημερώνεστε μόνο από επίσημες Κρατικές πηγές. Οι πολίτες μπορούν να επαληθεύουν την ταυτότητα των ατόμων που τους καλούν, επικοινωνώντας μέσω των επίσημων καναλιών των Υπηρεσιών που τα εν λόγω άτομα αναφέρουν ότι εκπροσωπούν.
  • Να χρησιμοποιείτε ασφάλεια δύο παραγόντων για τους ηλεκτρονικούς σας λογαριασμούς.
  • Σε περίπτωση που δηλώθηκαν στους δράστες οποιαδήποτε τραπεζικά δεδομένα κατά τη διάρκεια τέτοιας απάτης, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ το Τραπεζικό του ίδρυμα για αποφυγή ανεπιθύμητης χρήσης των δεδομένων του και των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων του και να υποβάλλει σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τιμές-σοκ: Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αλλά δεν έκλεισες τα αεροπορικά; Πάρε βαθιές ανάσες και δες τα δρομολόγια
Απίστευτο σκηνικό: Κυκλοφορούσε ολόγυμνη στην Λεμεσό, μπούκαρε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
VIDEO: Απαντά ο ΟΚΥπΥ για το νεκρό βρέφος - Γιατί παραμένει άταφο δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
«Έφυγε» νωρίς η Ελένη Γρηγορίου: Ήταν μόλις 52 ετών – Πότε θα γίνει η κηδεία – Δείτε φωτογραφία της
ΒΙΝΤΕΟ: Δυνατή έκρηξη «ξύπνησε» τη Λεμεσό – Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες
ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινητική στιγμή για την Κατερίνα Αγαπητού: Ο πατέρας της παρέλαβε το πτυχίο του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη Βουλή ψήφισμα για παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη από την Άμεση Δημοκρατία

 25.06.2026 - 16:09
Επόμενο άρθρο

Βλέπουν θετικά το μικροτσίπ στις γάτες - Οι προτάσεις που προωθούνται

 25.06.2026 - 16:41
Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

Στην τελική ευθεία για τη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης φαίνεται πως εισέρχεται το Κυπριακό, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, να προσδιορίζει χρονικά το ορόσημο των εξελίξεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

  •  25.06.2026 - 13:53
Ολομέλεια: Πέρασε ομόφωνα η παράταση των μειωμένων φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα

Ολομέλεια: Πέρασε ομόφωνα η παράταση των μειωμένων φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα

  •  25.06.2026 - 15:00
Αναστασιάδης- ΔΗΣΥ: Πανικός, αμηχανία και... προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας

Αναστασιάδης- ΔΗΣΥ: Πανικός, αμηχανία και... προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας

  •  25.06.2026 - 07:19
Στη Βουλή ψήφισμα για παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη από την Άμεση Δημοκρατία

Στη Βουλή ψήφισμα για παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη από την Άμεση Δημοκρατία

  •  25.06.2026 - 16:09
Εντοπίστηκε νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών παπαρούνας - Στα χέρια της Αστυνομίας τρία πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

Εντοπίστηκε νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών παπαρούνας - Στα χέρια της Αστυνομίας τρία πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

  •  25.06.2026 - 17:31
Βλέπουν θετικά το μικροτσίπ στις γάτες - Οι προτάσεις που προωθούνται

Βλέπουν θετικά το μικροτσίπ στις γάτες - Οι προτάσεις που προωθούνται

  •  25.06.2026 - 16:41
«Έσβησε» 30χρονος σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ - Άνοιξε έρευνα για τον θάνατό του

«Έσβησε» 30χρονος σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ - Άνοιξε έρευνα για τον θάνατό του

  •  25.06.2026 - 17:21
Η πραγματική απελευθέρωση του Ντέιβιντ Χάντερ 

Η πραγματική απελευθέρωση του Ντέιβιντ Χάντερ 

  •  25.06.2026 - 12:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα