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Ζευγάρι αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ: Σήμερα είναι σπίτι 345.000 ευρώ με θέα

 25.06.2026 - 17:00
Ζευγάρι αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ: Σήμερα είναι σπίτι 345.000 ευρώ με θέα

Όσοι περπατούν σήμερα στην παραλιακή του Barmouth, μιας μικρής παραθαλάσσιας πόλης στα δυτικά της Ουαλίας, βλέπουν ένα γοητευτικό μονόχωρο σπιτάκι με θέα στην Ιρλανδική Θάλασσα. Σχεδόν κανείς δεν φαντάζεται ότι σε αυτή τη διεύθυνση υπήρχε για σχεδόν δύο δεκαετίες μια κλειστή, εγκαταλειμμένη δημόσια τουαλέτα. Πίσω από τη μεταμόρφωση βρίσκονται η Elaine και ο Alan Taylor, το ζευγάρι που έβαλε στοίχημα σε ένα ακίνητο που όλοι οι άλλοι έβλεπαν μόνο ως ένα αποχωρητήριο στην άκρη του δρόμου.

Η ιστορία είχε γίνει γνωστή από το North Wales Live στις αρχές του 2025, όταν το ακίνητο μπήκε προς πώληση για πάνω από 345.000 ευρώ. Αυτό που κάνει την υπόθεση ανείπωτα ενδιαφέρουσα δεν είναι μόνο το πριν και το μετά, αλλά το πόσο επίμονοι έπρεπε να είναι: 10 χρόνια δουλειάς, έξοδα που ξεπέρασαν τις 300.000 ευρώ, και μια αγορά στα... τυφλά, χωρίς να έχουν καν μπει ποτέ μέσα πριν κατεβάσουν προσφορά.

Μια προσφορά "στα τυφλά" για 38.500 ευρώ

Η ανακάλυψη έγινε τυχαία. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διακοπές στο Barmouth όταν είδε μια πινακίδα "πωλείται" σε ένα παλιό συγκρότημα δημοσίων τουαλετών στη Marine Parade, λίγα μέτρα από την αμμουδιά. Το ακίνητο πήγαινε σε δημοπρασία τύπου "blind auction", όπου ο αγοραστής κατεβάζει προσφορά χωρίς να έχει δει το εσωτερικό. Ρίσκαραν περίπου 38.500 ευρώ και η προσφορά τους έγινε δεκτή τον Ιούλιο του 2015.

Το να αγοράζεις σε τέτοια δημοπρασία είναι σαν να πυροβολείς στο σκοτάδι, και η Elaine το ήξερε καλά. «Όταν βγήκε προς πώληση δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, οπότε ήταν μια προσφορά στα τυφλά - απλά υποθέσαμε ότι θα είχε ρεύμα, αφού ήταν δημόσια τουαλέτα, και νερό επίσης», είχε πει η ίδια στο North Wales Live. Μια εικασία βασισμένη σε λογική: αν ήταν τουαλέτα, θεωρητικά είχε υδραυλικά και ηλεκτρικά. Όλα τα υπόλοιπα ήταν άγνωστα.

From blind auction to seaside home: public bathroom turned into a house after a decade-long property renovation becomes an unusual property in Barmouth.

Το κτίριο είχε κλείσει το 1997 και παρέμεινε εγκαταλειμμένο για σχεδόν 19 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία πολεοδομίας του Δημοτικού Συμβουλίου Gwynedd, που ενέκρινε τη μετατροπή του σε κατοικία. Σχεδόν δύο δεκαετίες εγκατάλειψης σε παραθαλάσσιο κτίριο αφήνουν το αποτύπωμα τους: υγρασία, μούχλα, σκουριά και μια μυρωδιά που δεν φεύγει εύκολα.

 

Μια δεκαετία δουλειάς και σχεδόν 340.000 ευρώ

Εδώ είναι το σημείο που χωρίζει το όνειρο από την πραγματικότητα. Η άδεια μετατροπής δόθηκε στα τέλη του 2016 και οι εργασίες ξεκίνησαν ουσιαστικά το καλοκαίρι του 2017. Τότε το ζευγάρι ανακάλυψε ότι είχαν «αγοράσει» πολύ περισσότερη δουλειά απ' όσο φανταζόντουσαν. Η ανακαίνιση δεν κράτησε μήνες, κράτησε μια ολόκληρη δεκαετία, με το ζευγάρι να παλεύει με παλιές κατασκευές, κανονισμούς δόμησης και όλα τα προβλήματα που ξέρει όποιος έχει ανακαινίσει σπίτι.

Το ζευγάρι υπολογίζει ότι ξόδεψε περίπου 304.000 ευρώ μόνο στις εργασίες, και συνολικά το πρότζεκτ άγγιξε τα 339.000 ευρώ. Δηλαδή, πέρα από τα 38.500 ευρώ της αρχικής δημοπρασίας, σχεδόν δεκαπλάσιο ποσό «μπήκε» στο ακίνητο μέσα σε μια δεκαετία.

Το αποτέλεσμα δικαίωσε την υπομονή τους: ένα μονόχωρο σπίτι με σαλόνι και κουζίνα σε έναν χώρο, υπνοδωμάτιο με δικό του μπάνιο, φεγγίτη πάνω από το κρεβάτι για να βλέπουν τα αστέρια, και ένα γωνιακό παράθυρο με γρανιτένιο περβάζι που συμπληρώνει τη θέα στην παραλία του Barmouth. Τίποτα δεν θυμίζει την αρχική χρήση του κτιρίου.

 

From blind auction to seaside house: public restroom transformed into a house after a decade-long renovation becomes an unusual property in Barmouth.

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