Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Έσβησε» 30χρονος σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ - Άνοιξε έρευνα για τον θάνατό του
ΔΙΕΘΝΗ

«Έσβησε» 30χρονος σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ - Άνοιξε έρευνα για τον θάνατό του

 25.06.2026 - 17:21
«Έσβησε» 30χρονος σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ - Άνοιξε έρευνα για τον θάνατό του

Έρευνα έχει ξεκινήσει από την αστυνομία του Μάντσεστερ μετά τον θάνατο άνδρα περίπου 30 ετών σε πτήση της Jet2.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του άνδρα, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Λάρνακα της Κύπρου προς το Μάντσεστερ.

Όπως αναφέρεται, η πτήση απογειώθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής και προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η αστυνομία ανέφερε ότι διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας είχε συμπεριφερθεί «επιθετικά και διαταράσσοντας την τάξη» κατά τη διάρκεια της πτήσης, και ότι ο πιλότος είχε ζητήσει προτεραιότητα προσγείωσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αστυνομικοί που επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος μετά την προσγείωση εντόπισαν τον άνδρα σε σοβαρή κατάσταση. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Όπως σημειώνεται, στις 2:25 τα ξημερώματα οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για αναφερόμενη επίθεση εντός της πτήσης από τη Λάρνακα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο αεροσκάφος εντόπισαν τον άνδρα ακινητοποιημένο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, συμπεριλαμβανομένης ΚΑΡΠΑ, πριν τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τιμές-σοκ: Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αλλά δεν έκλεισες τα αεροπορικά; Πάρε βαθιές ανάσες και δες τα δρομολόγια
Απίστευτο σκηνικό: Κυκλοφορούσε ολόγυμνη στην Λεμεσό, μπούκαρε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
VIDEO: Απαντά ο ΟΚΥπΥ για το νεκρό βρέφος - Γιατί παραμένει άταφο δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
«Έφυγε» νωρίς η Ελένη Γρηγορίου: Ήταν μόλις 52 ετών – Πότε θα γίνει η κηδεία – Δείτε φωτογραφία της
ΒΙΝΤΕΟ: Δυνατή έκρηξη «ξύπνησε» τη Λεμεσό – Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες
ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινητική στιγμή για την Κατερίνα Αγαπητού: Ο πατέρας της παρέλαβε το πτυχίο του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζευγάρι αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ: Σήμερα είναι σπίτι 345.000 ευρώ με θέα

 25.06.2026 - 17:00
Επόμενο άρθρο

Εντοπίστηκε νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών παπαρούνας - Στα χέρια της Αστυνομίας τρία πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

 25.06.2026 - 17:31
Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

Στην τελική ευθεία για τη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης φαίνεται πως εισέρχεται το Κυπριακό, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, να προσδιορίζει χρονικά το ορόσημο των εξελίξεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

  •  25.06.2026 - 13:53
Ολομέλεια: Πέρασε ομόφωνα η παράταση των μειωμένων φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα

Ολομέλεια: Πέρασε ομόφωνα η παράταση των μειωμένων φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα

  •  25.06.2026 - 15:00
Αναστασιάδης- ΔΗΣΥ: Πανικός, αμηχανία και... προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας

Αναστασιάδης- ΔΗΣΥ: Πανικός, αμηχανία και... προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας

  •  25.06.2026 - 07:19
Στη Βουλή ψήφισμα για παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη από την Άμεση Δημοκρατία

Στη Βουλή ψήφισμα για παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη από την Άμεση Δημοκρατία

  •  25.06.2026 - 16:09
Εντοπίστηκε νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών παπαρούνας - Στα χέρια της Αστυνομίας τρία πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

Εντοπίστηκε νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών παπαρούνας - Στα χέρια της Αστυνομίας τρία πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

  •  25.06.2026 - 17:31
Βλέπουν θετικά το μικροτσίπ στις γάτες - Οι προτάσεις που προωθούνται

Βλέπουν θετικά το μικροτσίπ στις γάτες - Οι προτάσεις που προωθούνται

  •  25.06.2026 - 16:41
«Έσβησε» 30χρονος σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ - Άνοιξε έρευνα για τον θάνατό του

«Έσβησε» 30χρονος σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ - Άνοιξε έρευνα για τον θάνατό του

  •  25.06.2026 - 17:21
Η πραγματική απελευθέρωση του Ντέιβιντ Χάντερ 

Η πραγματική απελευθέρωση του Ντέιβιντ Χάντερ 

  •  25.06.2026 - 12:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα