8 απλά κόλπα για να κοιμάστε δροσερά τις νύχτες του καύσωνα και χωρίς aircondition

Το σώμα μας χρειάζεται να ρίξει τη θερμοκρασία του για να κοιμηθεί σωστά. Όταν το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό ή έχει υγρασία, αυτή η φυσική διαδικασία δυσκολεύει. Και καθώς τα καλοκαίρια γίνονται ολοένα πιο θερμά, πολλοί αναζητούν τρόπους να δροσιστούν χωρίς να χρησιμοποιούν συνεχώς κλιματιστικό.

Οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Κλείστε τη ζέστη έξω τις ώρες του καύσωνα

Το πρώτο βήμα είναι να μην αφήνετε τη ζέστη να μπαίνει στο σπίτι. Τις ώρες που ο ήλιος «χτυπάει» δυνατά, κρατήστε κλειστές τις κουρτίνες, τα παντζούρια ή τις τέντες. Έτσι οι χώροι δεν ζεσταίνονται τόσο πολύ μέσα στη μέρα.

Όταν η θερμοκρασία έξω πέφτει, συνήθως νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, ανοίξτε παράθυρα και πόρτες σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού για να δημιουργηθεί φυσικό ρεύμα αέρα. Αυτό βοηθά να φύγει η συσσωρευμένη ζέστη.

Αερίστε τους θερμότερους χώρους

Αν υπάρχουν χώροι που ζεσταίνονται περισσότερο, όπως δωμάτια με μεγάλες τζαμαρίες ή κλειστά μπαλκόνια, φροντίστε να αερίζονται και κρατήστε κλειστές τις πόρτες που τα συνδέουν με το υπόλοιπο σπίτι.

Τις ημέρες του καύσωνα, προτιμήστε να κοιμάστε στο πιο δροσερό δωμάτιο του σπιτιού. Συνήθως τα χαμηλότερα επίπεδα ενός σπιτιού παραμένουν πιο δροσερά από τους επάνω ορόφους.

Αποφύγετε τις συσκευές που βγάζουν θερμότητα

Επίσης, προσπαθήστε να περιορίσετε τη χρήση φούρνου, μαγειρικών εστιών και άλλων συσκευών που βγάζουν θερμότητα.

Αν χρειάζεται να μαγειρέψετε, κάντε το νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα υφάσματα. Βαμβακερά ή λινά σεντόνια και ελαφριά ρούχα βοηθούν το σώμα να αναπνέει καλύτερα και να μην ιδρώνει τόσο.

Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα και φροντίστε την ενυδάτωση

Ο ανεμιστήρας μπορεί επίσης να προσφέρει ανακούφιση. Δεν ψύχει τον αέρα, αλλά βοηθά τον ιδρώτα να εξατμίζεται πιο γρήγορα, δημιουργώντας αίσθηση δροσιάς. Παράλληλα, η καλή ενυδάτωση είναι απαραίτητη, ειδικά στις ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Τέλος, μικρά βοηθήματα όπως παγοκύστες τυλιγμένες σε πετσέτα ή δροσερά μαξιλάρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Με λίγη προετοιμασία μέσα στη μέρα, οι καλοκαιρινές νύχτες μπορούν να γίνουν πολύ πιο υποφερτές και ο ύπνος πιο ξεκούραστος.

Πηγή: e-radio.gr