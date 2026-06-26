Εμφιαλωμένο νερό: Νέα ανάκληση μικρών και μεγάλων μπουκαλιών για αυξημένη περιεκτικότητα σε βόριο - Ποια αγορά αφορά

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2026 και οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν συγκέντρωση βορίου 2,4 ± 0,24 mg ανά λίτρο. Ως μέτρο προστασίας των καταναλωτών, οι ελβετικές αρχές αποφάσισαν την ανάκληση του προϊόντος από τους καταναλωτές. Η ανακοίνωση ανάκλησης αφορά το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Kilokoti Mineralwasser mit Kohlensäure σε συσκευασίες των 1,5 λίτρων και 0,5 λίτρων. Για τη συσκευασία του 1,5 λίτρου με κωδικό προϊόντος 2204, η ανάκληση αφορά προϊόντα με ημερομηνίες λήξης 5 Ιανουαρίου 2027 και 7 Απριλίου 2027. Για τη συσκευασία των 0,5 λίτρων με κωδικό προϊόντος 2203, η ανάκληση αφορά προϊόντα με ημερομηνίες λήξης 16 Φεβρουαρίου 2027, 19 Φεβρουαρίου 2027, 4 Απριλίου 2027 και 7 Απριλίου 2027. Οι καταναλωτές καλούνται να επιστρέψουν τα προϊόντα στα σημεία πώλησης, όπου προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.

Το βόριο είναι φυσικό χημικό στοιχείο που βρίσκεται στα πετρώματα, στα εδάφη και στα υπόγεια ύδατα και μπορεί να εμφανίζεται φυσικά στα μεταλλικά νερά ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά των πηγών. Η παρουσία του παρακολουθείται στο πλαίσιο των ελέγχων που εφαρμόζονται στα φυσικά μεταλλικά νερά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Η έκθεση σε υψηλές ποσότητες βορίου έχει συσχετισθεί με γαστρεντερικές διαταραχές όπως ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Επιστημονικές αξιολογήσεις έχουν επίσης εξετάσει πιθανές επιδράσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα, στη γονιμότητα και στην ανάπτυξη του εμβρύου έπειτα από παρατεταμένη έκθεση σε αυξημένα επίπεδα του στοιχείου.

Η νέα κοινοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλη ευρωπαϊκή ειδοποίηση για αυξημένη περιεκτικότητα βορίου σε φυσικό μεταλλικό νερό. Στις 17 Ιουνίου 2026 οι ελβετικές αρχές είχαν κοινοποιήσει μέσω του RASFF περίπτωση φυσικού μεταλλικού νερού τουρκικής προέλευσης SIRMA, το οποίο εντοπίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου στην αγορά της χώρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η συγκέντρωση βορίου είχε μετρηθεί στα 5,1 ± 0,51 mg ανά λίτρο και το προϊόν ανακλήθηκε από την αγορά.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ακολούθησε προηγούμενες παρεμβάσεις των ελβετικών αρχών για φυσικά μεταλλικά νερά με αυξημένες συγκεντρώσεις βορίου. Τον Απρίλιο του 2024 είχε κοινοποιηθεί μέσω του RASFF η απόσυρση και ανάκληση του Beypazari Karakoca Natural Mineral Water μετά τον εντοπισμό βορίου σε συγκέντρωση 2,2 mg ανά λίτρο. Στις αρχές του 2025 η Ελβετική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Υποθέσεων είχε εκδώσει προειδοποίηση για το φυσικό μεταλλικό νερό Kinik Natural Rich Water, επίσης λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων βορίου.

Πηγή: cibum.gr