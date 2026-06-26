VIDEO: Τουρίστας πιάστηκε στα χέρια με γκρουπ Κινέζων για τον πιο απίστευτο λόγο - «Θα τον σκοτώσω στο ξύλο»

Όπως φαίνεται στο υλικό που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, μια Κινέζα τουρίστρια με προβλήματα ακοής φωτογραφιζόταν με την παρέα της κοντά στη μεγάλη σκάλα του κτιρίου, την ώρα που αρκετοί επισκέπτες περίμεναν στην ουρά για να βγάλουν φωτογραφίες στο ίδιο σημείο.

Ένας από τους τουρίστες που βρίσκονταν στην αναμονή διαμαρτυρήθηκε έντονα, θεωρώντας ότι η ομάδα καθυστερούσε υπερβολικά και ζητώντας τους να αποχωρήσουν, δείχνοντας μάλιστα το ρολόι του για να τονίσει τον χρόνο αναμονής.

Πιάστηκαν στα χέρια

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, όταν ο άνδρας που συνόδευε τη γυναίκα αντέδρασε, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σπρωξίματα και σύντομη συμπλοκή.

Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τους χωρίσουν, ενώ ακούγεται γυναίκα να φωνάζει επανειλημμένα «όχι, όχι, όχι» επιχειρώντας να σταματήσει την ένταση.

«Ας δοκιμάσει να με χτυπήσει. Θα τον σκοτώσω στο ξύλο», φέρεται να είπε ο άνδρας που άρχισε πρώτος να διαμαρτύρεται.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η Κινέζα τουρίστρια ήταν αναστατωμένη και, σύμφωνα με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, ανέφερε ότι δεχόταν πίεση ενώ προσπαθούσε να ολοκληρώσει τις φωτογραφίες της.

Από την πλευρά του, ο άνδρας που έκανε την αρχική παρατήρηση φέρεται να υποστήριξε ότι όλοι περίμεναν κανονικά στην ουρά και ότι η ομάδα της Κινέζας τουρίστριας είχε παρακάμψει τη σειρά.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να διαφωνούν για το ποιος είχε δίκιο, ενώ αρκετοί σχολίασαν τη συμπεριφορά των τουριστών σε ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Αργότερα, η τουρίστρια δήλωσε μέσω της κινεζικής πλατφόρμας Douyin ότι το περιστατικό ήταν «μάθημα» για την ίδια, εκφράζοντας μεταμέλεια για την ένταση και λέγοντας ότι θα είναι πιο προσεκτική στο μέλλον.

Protothema.gr