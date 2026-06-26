ΕΟΑ Αμμοχώστου: Δικαιοσύνη και διαφάνεια στις αδειοδοτήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο του ΕΟΑ Αμμοχώστου αποφάσισε την εφαρμογή, από την 1η Αυγούστου 2026, νέας πολιτικής για την εξέταση όλων των αιτήσεων πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης.

Η νέα πολιτική καθιερώνει ως αδιαπραγμάτευτη αρχή ότι όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται αυστηρά με χρονολογική σειρά παραλαβής, ανά κατηγορία ανάπτυξης, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει ότι αντιμετωπίζεται με τους ίδιους ακριβώς κανόνες.

Οι αιτήσεις θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος της ανάπτυξης:

Ξενοδοχειακές / Τουριστικές Αναπτύξεις

Οικιστικές Αναπτύξεις μέχρι 4 μονάδες

Οικιστικές Αναπτύξεις πέραν των 4 μονάδων

Εμπορικές / Βιομηχανικές Αναπτύξεις

Λοιπές Αναπτύξεις

Αιτήσεις κατά παρέκκλιση

Προκαταρκτικά Ερωτήματα

Παράλληλα, οι αιτήσεις θα διαχωρίζονται σε φυσικούς φακέλους (παραληφθέντες πριν από την 1η Ιουλίου 2024) και σε ηλεκτρονικές αιτήσεις (παραληφθείσες από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά), διατηρώντας σε κάθε περίπτωση τη σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας παραλαβής.

Για τις περιπτώσεις όπου προηγείται η έκδοση άδειας οικοπεδοποίησης, δεν θα γίνεται αποδεκτή αίτηση πολεοδομικής άδειας πριν από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας οικοπεδοποίησης, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαφάνεια, καθώς η κατάσταση όλων των αιτήσεων αδειοδότησης θα συνεχίσει να δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, θα δημοσιοποιείται και η σειρά προτεραιότητας εξέτασης των αιτήσεων, με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει με απόλυτη διαφάνεια τη σειρά εξέτασής τους.

Η πολιτική προβλέπει μόνο περιορισμένες και σαφώς καθορισμένες εξαιρέσεις, οι οποίες αφορούν:

έργα των Δήμων της Επαρχίας Αμμοχώστου,

έργα κοινής ωφελείας και κρίσιμων δημόσιων υποδομών,

περιπτώσεις πρώτης κατοικίας, όπου η αδειοδότηση είναι απαραίτητη για την αποτροπή εκποίησης και την προστασία του δανειολήπτη ή για την αποτροπή άλλης σοβαρής κοινωνικής ή οικονομικής ζημιάς, ύστερα από πλήρως τεκμηριωμένη αξιολόγηση,

περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος ή κρατικών προγραμμάτων με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Κάθε παρέκκλιση από τη χρονολογική σειρά εξέτασης θα εφαρμόζεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Διευθύντριας Αδειοδότησης και θα καταγράφεται στο ειδικό μητρώο παρεκκλίσεων, με πλήρη αιτιολόγηση της σχετικής απόφασης.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η λογοδοσία και ενισχύεται η αξιοπιστία της διαδικασίας.

Για την ομαλή εφαρμογή της νέας πολιτικής, μέχρι την 1η Αυγούστου 2026 θα ολοκληρωθεί η καταγραφή, ταξινόμηση και κατάταξη όλων των εκκρεμών αιτήσεων στις προβλεπόμενες κατηγορίες, ώστε να καθοριστεί με σαφήνεια η σειρά εξέτασής τους.

Η μεταρρύθμιση αυτή υπηρετεί έναν ξεκάθαρο στόχο: να εμπεδώσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Ως ΕΟΑ Αμμοχώστου αποδεικνύουμε στην πράξη ότι οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν με κανόνες και όχι με εξαιρέσεις.

Η χρονολογική εξέταση των αιτήσεων αποτελεί εγγύηση δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες και δημιουργεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και αντικειμενικό πλαίσιο αδειοδότησης, προς όφελος τόσο της κοινωνίας όσο και της αναπτυξιακής προοπτικής της επαρχίας μας.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου θεωρεί ότι η αρχή της εξέτασης των αιτήσεων με αυστηρή χρονολογική σειρά παραλαβής, με σαφώς καθορισμένες εξαιρέσεις, πλήρη δημοσιοποίηση της σειράς προτεραιότητας και καταγραφή κάθε παρέκκλισης, δεν πρέπει να αποτελεί μόνο εσωτερική πολιτική ενός οργανισμού, αλλά υποχρεωτικό κανόνα για όλους τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης της Κύπρου.

Η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να εξαρτώνται από την πολιτική ή διοικητική βούληση κάθε Οργανισμού. Πρέπει να αποτελούν υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία.

Για τον λόγο αυτό, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου θα εισηγηθεί στην Κυβέρνηση και τη Βουλή την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε η εξέταση των αιτήσεων με αυστηρή χρονολογική σειρά παραλαβής, η δημοσιοποίηση της σειράς προτεραιότητας και η τήρηση ειδικού μητρώου για κάθε παρέκκλιση να καταστούν υποχρεωτικές για όλους τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.