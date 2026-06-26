Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αυτισμό

Μέσα από τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, στόχος της Αναθέτουσας Αρχής ήταν η ανάδειξη της βέλτιστης πρότασης για την υλοποίηση του έργου, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονταν από τους όρους του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων χωροταξικών, πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, λειτουργικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, ενεργειακών και κατασκευαστικών παραμέτρων.

Το έργο, συνολικής αξίας περίπου €2 εκατ., θα ανεγερθεί στην ενορία Αγίου Δημητρίου στον Στρόβολο και το συνολικό μεικτό εμβαδόν εκτιμάται σε περίπου 740 τ.μ. Με την ολοκλήρωση των υποδομών, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου, εφαρμόζοντας εξειδικευμένα προγράμματα και στελεχώνοντάς το με το κατάλληλο προσωπικό.

Το Κέντρο Φροντίδας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank Ltd, θα λειτουργεί ως δομή ημερήσιας υποστήριξης για άτομα άνω των 21 ετών στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού, προσφέροντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και κοινωνική τους ένταξη.

Η Eurobank, έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, περιλαμβανομένης της εποπτείας και διαχείρισης της κατασκευής, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υψηλά πρότυπα ποιότητας και ταχύτητα στην ολοκλήρωση.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Ltd, Μιχάλης Λούης, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και ανέφερε: «Η δημιουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα που βρίσκονται στο σοβαρό άκρο του φάσματος Αυτισμού, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Τράπεζα και εντάσσεται στη στρατηγική μας για ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας μέσω έργων με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα και αξία. Στόχος μας είναι, μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου, να προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη στους συνανθρώπους μας και στις οικογένειές τους, διασφαλίζοντας φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, μέσω σύγχρονων και εξειδικευμένων προγραμμάτων».

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η Κριτική Επιτροπή αξιολόγησε τις υποβληθείσες συμμετοχές και αποφάσισε την απονομή βραβείων και διακρίσεων ως εξής:

Η Κριτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες και εκφράζει την ικανοποίησή της για το υψηλό επίπεδο των προτάσεων, καθώς και την ποιοτική και πλούσια ποικιλία προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον διάλογο γύρω από το αντικείμενο του διαγωνισμού. Συγχαίρει, επίσης, όλους όσους διακρίθηκαν για τις συμμετοχές τους.

Η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιοποιήσει σε επόμενο στάδιο το σκεπτικό της αξιολόγησης της, καθώς και συνολική έκθεση με όλες τις υποβληθείσες συμμετοχές. Η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στην ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη του έργου, αφού προηγουμένως εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη.

Την πενταμελή Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού απάρτισαν οι:

Φοίβος Λεοντίου Εκπρόσωπος Αγωνοθέτη, Eurobank Ltd Χριστίνα Φλουρέντζου – Κακουρή, Εκπρόσωπος Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, διορισμένη από τον Αγωνοθέτη Αλέξανδρος Ποστεκκής, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ Αίγλη Πατσαλίδου, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ Παναγιώτα Πιερή, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Την Επιτροπή πλαισίωσαν σε συμβουλευτικό ρόλο οι Ανδρέας Θεοδώρου (Διευθυντής Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου) και Παναγιώτης Σαββίδης (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας), καθώς και ο Κλείτος Δημητρίου, Επιμετρητής Ποσοτήτων.

Σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο η Eurobank Ltd θα απονείμει τα βραβεία και θα εκθέσει όλες τις μελέτες που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Η Eurobank Ltd ευχαριστεί τα μέλη της Κριτικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολύτιμη συμβολή και υποστήριξή τους.