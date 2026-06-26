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Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

 26.06.2026 - 15:35
Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

Δεκάδες σπάνια hypercars παρέμειναν καλυμμένα και ακινητοποιημένα σε αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, προκαλώντας ερωτήματα.

Μια συλλογή από μερικά από τα πιο σπάνια hypercars στον κόσμο βρέθηκε σε χώρο του Διεθνούς Αεροδρομίου του Λος Άντζελες (LAX), με την αξία της να εκτιμάται μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα οχήματα παρέμειναν καλυμμένα με προστατευτικά υλικά και ακινητοποιημένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη ή τον τελικό προορισμό τους.

«Ανάμεσα στα οχήματα που εντοπίστηκαν ξεχώριζαν μια Ferrari LaFerrari, μια McLaren Speedtail, μια Porsche 918 Spyder και τουλάχιστον τρία μοντέλα της Koenigsegg, αυτοκίνητα που συγκαταλέγονται στα πιο ακριβά και σπάνια του κόσμου. Μόνο η αξία ορισμένων από αυτά ξεπερνά τα 3-4 εκατ. ευρώ το καθένα, με τη συνολική αξία της αποστολής να εκτιμάται ότι άγγιζε τα 93 εκατ. ευρώ, μετατρέποντας την υπόθεση σε ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μυστήρια που έχουν καταγραφεί ποτέ σε αεροδρόμιο.»

Το παρασκήνιο της άγνωστης αποστολής

Το πρώτο υλικό ήρθε στο φως το 2023, όταν εντοπίστηκε η παρουσία των οχημάτων στον χώρο του αεροδρομίου. Παρότι τα αυτοκίνητα φαίνονταν σε άριστη κατάσταση και έτοιμα για μεταφορά, δεν υπήρχε καμία δημόσια ενημέρωση για το λόγο που είχαν παραμείνει εκεί ή ποιος είχε αναλάβει την ευθύνη τους.

Αρχικά εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, όπως προβλήματα σε τελωνειακές διαδικασίες, καθυστερήσεις σε έγγραφα, ακόμη και πιθανές νομικές εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να έχουν «παγώσει» την αποστολή. Επίσης, έγινε λόγος για οικονομικές ή εταιρικές δυσκολίες που ενδέχεται να επηρέασαν τη μεταφορά.

Dozens of hypercars including a Pagani Huayra BC discovered stashed away at airport

Από το LAX σε έκθεση στο Μακάο

Μια μεταγενέστερη εκδοχή συνδέει τα οχήματα με αποστολή 17 hypercars που προορίζονταν για έκθεση στο Μακάο. Σύμφωνα με αυτή την πληροφορία, τα αυτοκίνητα είχαν συγκεντρωθεί για οργανωμένη μεταφορά, με τη λίστα των μοντέλων να ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με τα οχήματα που εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο.

Ωστόσο, το σενάριο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς συνέβη και γιατί τα αυτοκίνητα παρέμειναν για τόσο καιρό στο LAX χωρίς ξεκάθαρη εξήγηση.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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