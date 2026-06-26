«Φεύγει» η άνοια κουνώντας το μικρό δαχτυλάκι; Ειδικός μιλά για τη νέα μόδα στο TikTok

Αρκετά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν με περιεχόμενο αυτό το υποτιθέμενο «κόλπο» για την υγεία του εγκεφάλου, τα οποία έχουν σημειώσει εκατομμύρια προβολές, με πολλά από αυτά να αναφέρουν ότι σε περίπτωση δυσκολίας αυτής της κίνησης ίσως προμηνύεται κάποιο σημάδι αρχικού σταδίου άνοιας. Οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι κουνώντας σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο τα μικρά δάχτυλα πάνω – κάτω, ο εγκέφαλος μένει σε εγρήγορση.

Όπως γράφει η Monika McAtarsney-Kovacs, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στη Γνωστική Νευροψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin, σε άρθρο της στο The Conversation, ο λόγος που «κυριάρχησε» στο TikΤok αυτή η ιδέα βρίσκεται στην απλότητα και στην ευκολία του να υλοποιηθεί. Μία τόσο απλή και ξεκούραστη καθημερινή κίνηση που αμύνεται ενάντια στην άνοια ακούγεται αρκετά ελκυστική. Ωστόσο, αν και η τάση αυτή βασίζεται εν μέρει σε πραγματικά δεδομένα της νευροεπιστήμης, τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο τολμηρά από όσα μπορούν να επιτρέψουν τα στοιχεία.

Το να κάνετε κάτι καινούργιο ή ιδιαίτερο με τα δάχτυλά σας, όπως για παράδειγμα να μάθετε νέες συγχορδίες στην κιθάρα, απαιτεί αρκετή προσήλωση. Ο εγκέφαλος πρέπει να σχεδιάσει κάθε κίνηση, να αποτρέψει τις λάθος κινήσεις και συνέχεια να προσαρμόζεται πάνω σε αυτό που βλέπουμε και στην αίσθηση των δαχτύλων μας. Παρατηρείται λοιπόν ότι η δουλειά που έχει να κάνει ο εγκέφαλος για αυτή την μικρή φαινομενικά εργασία του, είναι περισσότερη απ’ ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Αυτό ίσως μπορεί να εξηγήσει γιατί οι πρακτικές ασχολίες μπορούν να συνδεθούν με οξεία μνήμη και με καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία.

Αν και οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τεχνικές χτυπημάτων των δαχτύλων για να δουν πώς συνδέονται η κίνηση, η προσοχή και η γήρανση του εγκεφάλου, χρησιμοποιούνται ως ερευνητικά εργαλεία και όχι κάτι παραπάνω και δεν θα έπρεπε να ταυτίζονται με επιστημονικά τεστ για απώλεια μνήμης ή διάγνωση της άνοιας.

Ωστόσο υπάρχει μία άλλη γνώμη πίσω από αυτό: Κάνοντας νέες κινήσεις με τα δάχτυλα, ο εγκέφαλος χτίζει νέες συνδέσεις όσο τις μαθαίνει και έτσι «δυναμώνει» και αναδιοργανώνει τις νευρικές συνδέσεις που χρειάζονται για κάθε νέα δραστηριότητα. Εδώ είναι που το «pinky time» παίρνει θέση σε μία ευρύτερη κατηγορία δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν τον εγκέφαλο μέσα από νέες εμπειρίες και από τον συντονισμό κινήσεων, δραστηριότητες όπως η εκμάθηση μίας νέας γλώσσας ή μέχρι και τα ζογκλερικά!

Παρόλο που οι άγνωστες κινήσεις ενεργοποιούν τον εγκέφαλο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε μέσω αυτών και μόνο, να επιβεβαιώσουμε περιπτώσεις απώλειας μνήμης ή άνοιας. Λιγότερη ευλυγισία ή κάποιος τραυματισμός μπορούν να αποτρέψουν κάποιον από το να κάνει μία τέτοια κίνηση ενώ παράλληλα κάποιος με απώλεια μνήμης μπορεί και να την εκτελέσει με ευκολία.

Γιατί ψάχνουμε γρήγορες λύσεις;

Η αυξημένη δημοτικότητα του «pinky time» δείχνει με σαφήνεια πως οι άνθρωποι ψάχνουν τους απλούστερους τρόπους για να προστατεύουν την υγεία του εγκεφάλου τους, ωστόσο κάτι τέτοιο είναι πολύ πιο περίπλοκο.

Οι γιατροί και οι ερευνητές χρησιμοποιούν ειδικά τεστ τα οποία εξετάζουν ένα τεράστιο φάσμα γνωστικών λειτουργιών όπως τη μνήμη, την προσοχή, τη γλώσσα αλλά και τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να εκτελέσουμε καθημερινές δραστηριότητες. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια επιβεβαιωμένη απόδειξη πως η απώλεια μνήμης συνδέεται με την δυσκολία εκτέλεσης της συγκεκριμένης κίνησης. Έρευνες για διάφορες κινήσεις χεριών και δαχτύλων έχουν δείξει μικρά οφέλη σε ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια γνωστική διαταραχή, όμως δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτό βοηθάει στην αντιμετώπιση της άνοιας.

Επιπλέον, ένας άλλος περιορισμός είναι ότι ο εγκέφαλος ωφελείται περισσότερο από δραστηριότητες οι οποίες παραμένουν δύσκολες με το πέρασμα του χρόνου, όχι μόνο στην αρχή τους, καθώς αν μία δραστηριότητα γίνει οικεία παύει να απαιτεί όση προσοχή και συγκέντρωση χρειαζόταν στην αρχή.

Τι γνωρίζουμε ότι λειτουργεί;

Αν και δεν υπάρχει εγχειρίδιο για το πώς να διατηρήσετε σε άριστη κατάσταση τον εγκέφαλό σας, αυτό που προτείνεται και φέρει μεγάλης σημασίας είναι να παραμένετε ενεργοί, να μην σταματάτε να κοινωνικοποιείστε, να κοιμάστε και να τρώτε καλά. Μία υγιεινή διατροφή, και συγκεκριμένα η μεσογειακή, η εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου, νέων γλωσσών και νέων χόμπι αποτελούν επίσης «θεμέλια» για την καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία.

Όσο διασκεδαστικό και ασφαλές να είναι το «pinky time», δεν μπορεί να φέρει εις πέρας αυτά που υπόσχεται ότι κάνει. Όταν μιλάμε για την προστασία του εγκεφάλου μας, η επιστήμη συνεχίζει να υποστηρίζει τις πιο βασικές αρχές: άσκηση, ύπνος, υγιεινή διατροφή, κοινωνικές σχέσεις, υγιής λειτουργία των αισθήσεων και διαρκής μάθηση.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr