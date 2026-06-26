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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Τρεμιθούσας: Στο δικαστήριο ο 36χρονος – Διάταγμα 6ήμερης κράτησης για τους πυροβολισμούς

 26.06.2026 - 16:47
Υπόθεση Τρεμιθούσας: Στο δικαστήριο ο 36χρονος – Διάταγμα 6ήμερης κράτησης για τους πυροβολισμούς

Διάταγμα κράτησης έξι ημερών εξέδωσε την Παρασκευή το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του 36χρονου που συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών εναντίον κατοικίας σε χωριό της επαρχίας Πάφου.

Ο 36χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε αίτημα της Αστυνομίας για την έκδοση διατάγματος κράτησής του για περίοδο έξι ημερών, με σκοπό τη συνέχιση των αστυνομικών εξετάσεων.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 03:50 τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, 24 Ιουνίου, όταν άγνωστο πρόσωπο άνοιξε πυρ εναντίον κατοικίας στην Τρεμιθούσα στην οποία διαμένουν δύο πρόσωπα ηλικίας 41 και 37 ετών. Από τους πυροβολισμούς επλήγη η ξύλινη πόρτα της κύριας εισόδου της οικίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο 36χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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