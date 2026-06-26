Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤο Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους – Στα όρια τους τα νοσοκομεία λόγω του καύσωνα
ΔΙΕΘΝΗ

Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους – Στα όρια τους τα νοσοκομεία λόγω του καύσωνα

 26.06.2026 - 17:09
Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους – Στα όρια τους τα νοσοκομεία λόγω του καύσωνα

Στην απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ αναμένεται να προχωρήσει το Παρίσι ως μέτρο κατά του καύσωνα και με δεδομένα ότι τα νοσοκομεία έχουν αρχίσει να καταρρέουν από τις εισαγωγές.

«Φτάνουμε σε ένα σημείο κορεσμού στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, πρέπει να διασφαλίσω ότι η πίεση θα μειωθεί», δήλωσε  αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ και προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ αλλά και της πώλησης του,  ήταν απαραίτητα για να αναχαιτιστεί η αύξηση των νοσηλειών.

Η γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε, σύμφωνα με τον guardian.com πως μέσα σε διάστημα 24 ωρών έχουν καταγραφεί τετραπλάσιες καρδιακές ανακοπές από το συνηθισμένο ενώ αξιοσημείωτο είναι, σύμφωνα με την ίδια, πως και πολλοί νέοι άνθρωποι υπέστησαν καρδιακές ανακοπές.

Πότε ισχύει η απαγόρευση

Η απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους αρχίζει το μεσημέρι της Παρασκευής (26/06) και διαρκεί έως τις 7 π.μ. του Σαββάτου (27/06, ενώ η απαγόρευση θα επαναληφθεί τις ίδιες ώρες από το ερχόμενο Σάββατο έως την Κυριακή. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται  εστιατόρια και καφετέριες με χώρους καθισμάτων για το κοινό. Η πώληση αλκοόλ για παραλαβή θα απαγορεύεται από τις 6 μ.μ. της Παρασκευής έως τις 7 π.μ. του Σαββάτου, και πάλι από τις 6 μ.μ. του Σαββάτου έως τις 7 π.μ. της Κυριακής.

Σειρά μέτρων

Οι αρχές του Παρισιού έχουν εφαρμόσει μια σειρά μέτρων για να βοηθήσουν τους 2 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η πώληση αλκοόλ σε ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις έχει ήδη απαγορευτεί, πολλά σχολεία έχουν κλείσει και τα πάρκα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο.

Ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο, δύο από τα πιο επισκέψιμα τουριστικά αξιοθέατα στον κόσμο, μείωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τις ώρες λειτουργίας τους λόγω της καυτής ζέστης.

Εκτός λειτουργίας δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες

Δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες στη Γαλλία τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Πέμπτη, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη υπερβολικής ποσότητας ζεστού νερού σε ποτάμια που ήδη θερμαίνονται λόγω του καύσωνα που σπάει κάθε ρεκόρ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι εκτοξευόμενες θερμοκρασίες προκάλεσαν το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πτηνών σε πτηνοτροφεία της Βρετάνης και της περιοχής Pays de la Loire.

Η Γαλλία αναμένεται να αντιμετωπίσει τουλάχιστον αρκετές ακόμη ημέρες αποπνικτικής ζέστης.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H μοναδική παραλία στην Ευρώπη που χωρίζει άνδρες και γυναίκες με έναν τοίχο - Δείτε φωτογραφίες
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε εννέα πρόσωπα – Από κατοχή πυροβόλου όπλου και ρίψη πυροβολισμών μέχρι παράνομη κατοχή ναρκωτικών  
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Ρίψη πυροβολισμών κατά οικίας - Χειροπέδες σε 36χρονο
Πτήσεις και δικαιώματα: Τι κέρδισαν και τι έχασαν οι επιβάτες – Οι εισηγήσεις που κόπηκαν στο παρά πέντε
Πρόεδρος της ΠΟΕΔ στο «Τ»: «Βόμβα» στα θεμέλια της παιδείας το σύστημα διορισμών – Στο περίμενε οι αλλαγές, «βόμβα» το σύστημα διορισμών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση Τρεμιθούσας: Στο δικαστήριο ο 36χρονος – Διάταγμα 6ήμερης κράτησης για τους πυροβολισμούς

 26.06.2026 - 16:47
Επόμενο άρθρο

BINTEO: Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου

 26.06.2026 - 17:24
Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

Στο «σκοτάδι» παραμένουν τα ακριβή αίτια της ανείπωτης τραγωδίας που συγκλονίζει το παγκύπριο, με τον αδόκητο χαμό του 12μηνου βρέφους στη Λεμεσό, το οποίο «έσβησε» μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

  •  26.06.2026 - 17:44
Κυπριακό: Στη Νέα Υόρκη κρίνονται τα επόμενα βήματα - Τι μεταφέρει η Ολγκίν στον Γκουτέρες

Κυπριακό: Στη Νέα Υόρκη κρίνονται τα επόμενα βήματα - Τι μεταφέρει η Ολγκίν στον Γκουτέρες

  •  26.06.2026 - 06:29
Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Αστυνομία για τη φρούρηση του Φειδία - Πώς καθορίζονται τα μέτρα

Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Αστυνομία για τη φρούρηση του Φειδία - Πώς καθορίζονται τα μέτρα

  •  26.06.2026 - 17:57
Διευκρινίζει το ΥΠΟΙΚ - Μέχρι 17/9 η παράταση μείωσης φόρου στα καύσιμα με κόστος €15,5 εκατομμυρίων

Διευκρινίζει το ΥΠΟΙΚ - Μέχρι 17/9 η παράταση μείωσης φόρου στα καύσιμα με κόστος €15,5 εκατομμυρίων

  •  26.06.2026 - 13:12
ΒΙΝΤΕΟ - Εικόνες σοκ από το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου: Διαλυμένο το βαν μετά τη σύγκρουση με φορτηγό

ΒΙΝΤΕΟ - Εικόνες σοκ από το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου: Διαλυμένο το βαν μετά τη σύγκρουση με φορτηγό

  •  26.06.2026 - 18:08
«Πράσινο φως» για εξ ακοής μαρτυρία στην υπόθεση Στυλιανού, κρίσιμη κατάθεση την Τρίτη από νηπιαγωγό

«Πράσινο φως» για εξ ακοής μαρτυρία στην υπόθεση Στυλιανού, κρίσιμη κατάθεση την Τρίτη από νηπιαγωγό

  •  26.06.2026 - 14:13
Υγεία σε κρίση: Η Ευρώπη ξεμένει από γιατρούς και νοσηλευτές – Ηχηρή παρέμβαση Λ. Φουρλά

Υγεία σε κρίση: Η Ευρώπη ξεμένει από γιατρούς και νοσηλευτές – Ηχηρή παρέμβαση Λ. Φουρλά

  •  26.06.2026 - 16:36
Έσκασε η ενημέρωση για Γκόλντσον - Έγινε... Απολλωνίστας!

Έσκασε η ενημέρωση για Γκόλντσον - Έγινε... Απολλωνίστας!

  •  26.06.2026 - 16:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα