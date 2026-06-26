Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους – Στα όρια τους τα νοσοκομεία λόγω του καύσωνα

«Φτάνουμε σε ένα σημείο κορεσμού στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, πρέπει να διασφαλίσω ότι η πίεση θα μειωθεί», δήλωσε αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ και προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ αλλά και της πώλησης του, ήταν απαραίτητα για να αναχαιτιστεί η αύξηση των νοσηλειών.

Η γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε, σύμφωνα με τον guardian.com πως μέσα σε διάστημα 24 ωρών έχουν καταγραφεί τετραπλάσιες καρδιακές ανακοπές από το συνηθισμένο ενώ αξιοσημείωτο είναι, σύμφωνα με την ίδια, πως και πολλοί νέοι άνθρωποι υπέστησαν καρδιακές ανακοπές.

Πότε ισχύει η απαγόρευση

Η απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους αρχίζει το μεσημέρι της Παρασκευής (26/06) και διαρκεί έως τις 7 π.μ. του Σαββάτου (27/06, ενώ η απαγόρευση θα επαναληφθεί τις ίδιες ώρες από το ερχόμενο Σάββατο έως την Κυριακή. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται εστιατόρια και καφετέριες με χώρους καθισμάτων για το κοινό. Η πώληση αλκοόλ για παραλαβή θα απαγορεύεται από τις 6 μ.μ. της Παρασκευής έως τις 7 π.μ. του Σαββάτου, και πάλι από τις 6 μ.μ. του Σαββάτου έως τις 7 π.μ. της Κυριακής.

Σειρά μέτρων

Οι αρχές του Παρισιού έχουν εφαρμόσει μια σειρά μέτρων για να βοηθήσουν τους 2 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η πώληση αλκοόλ σε ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις έχει ήδη απαγορευτεί, πολλά σχολεία έχουν κλείσει και τα πάρκα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο.

Ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο, δύο από τα πιο επισκέψιμα τουριστικά αξιοθέατα στον κόσμο, μείωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τις ώρες λειτουργίας τους λόγω της καυτής ζέστης.

Εκτός λειτουργίας δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες

Δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες στη Γαλλία τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Πέμπτη, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη υπερβολικής ποσότητας ζεστού νερού σε ποτάμια που ήδη θερμαίνονται λόγω του καύσωνα που σπάει κάθε ρεκόρ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι εκτοξευόμενες θερμοκρασίες προκάλεσαν το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πτηνών σε πτηνοτροφεία της Βρετάνης και της περιοχής Pays de la Loire.

Η Γαλλία αναμένεται να αντιμετωπίσει τουλάχιστον αρκετές ακόμη ημέρες αποπνικτικής ζέστης.

ΠΗΓΗ: protothema.gr