BINTEO: Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου

Από την πρόσκρουση, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα, το μικρό αεροσκάφος διαλύθηκε πλήρως και τα κομμάτια του διασκορπίστηκαν στο έδαφος.

Επίσης, από την πρόσκρουση, έσπασαν δύο τζάμια του ουρανοξύστη. Στις εικόνες που έχει καταγραφεί το περιστατικό δείχνουν τα θραύσματα του αεροπλάνου να πέφτουν κατακόρυφα στο έδαφος ενώ πυκνός καπνός φαινόταν να αναδύεται από το ισόγειο του κτιρίου.

An airplane crashed into the tallest skyscraper in Beijing



The debris fell near the eastern entrance of the CITIC Tower (China Zun), and emergency services are on site.



According to preliminary information, the crashed aircraft, a Sunward SA60L Aurora, was operated by Shuangyue… pic.twitter.com/OwNOSK7bsW — Kordon (@Kordoneuropa) June 26, 2026

Μέχρι στιγμής, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής όπως αναμεταδίδει η Sun.

Ο ουρανοξύστης βρίσκεται στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή της περιφέρειας Τσαογιάνγκ και συχνά αναφέρεται ως «China Zun» ενώ το ύψος του ανέρχεται στα 1.700 πόδια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο ήταν, ένα αεροσκάφος τύπου B-12PP.

BREAKING: A small plane has just crashed into a high rise building in Beijing, China 🇨🇳 pic.twitter.com/pkFnWqnUHT — OSINT Capital (@OSINTCap) June 26, 2026

Ο πιλότος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Σιφόσι μόλις μισή ώρα νωρίτερα και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο αεροδρόμιο για προσγείωση όταν ξαφνικά παρέκκλινε από την πορεία πτήσης.

#BREAKING



A light aircraft has crashed into China’s tallest building



The small aircraft crashed into China's Zun CITIC Tower in Beijing, the city's tallest skyscraper at 109 stories and 528 metres



The aircraft, a Sunward SA 60L Aurora (registration B-12PP) is a two-seat… pic.twitter.com/vI6kZ3NUdU — Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 26, 2026

Κανείς μέσα στο κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, δεν τραυματίστηκε.