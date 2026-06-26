BINTEO: Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου
26.06.2026 - 17:24
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Πεκίνου όταν ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στο ψηλότερο κτίριο της περιοχής το μεσημέρι της Παρασκευής (26/06).
Από την πρόσκρουση, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα, το μικρό αεροσκάφος διαλύθηκε πλήρως και τα κομμάτια του διασκορπίστηκαν στο έδαφος.
Επίσης, από την πρόσκρουση, έσπασαν δύο τζάμια του ουρανοξύστη. Στις εικόνες που έχει καταγραφεί το περιστατικό δείχνουν τα θραύσματα του αεροπλάνου να πέφτουν κατακόρυφα στο έδαφος ενώ πυκνός καπνός φαινόταν να αναδύεται από το ισόγειο του κτιρίου.
An airplane crashed into the tallest skyscraper in Beijing
The debris fell near the eastern entrance of the CITIC Tower (China Zun), and emergency services are on site.
According to preliminary information, the crashed aircraft, a Sunward SA60L Aurora, was operated by Shuangyue… pic.twitter.com/OwNOSK7bsW
Μέχρι στιγμής, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής όπως αναμεταδίδει η Sun.
Ο ουρανοξύστης βρίσκεται στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή της περιφέρειας Τσαογιάνγκ και συχνά αναφέρεται ως «China Zun» ενώ το ύψος του ανέρχεται στα 1.700 πόδια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο ήταν, ένα αεροσκάφος τύπου B-12PP.
Στο «σκοτάδι» παραμένουν τα ακριβή αίτια της ανείπωτης τραγωδίας που συγκλονίζει το παγκύπριο, με τον αδόκητο χαμό του 12μηνου βρέφους στη Λεμεσό, το οποίο «έσβησε» μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια.