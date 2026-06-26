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ΔΙΕΘΝΗ

BINTEO: Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου

 26.06.2026 - 17:24
BINTEO: Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Πεκίνου όταν ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στο ψηλότερο κτίριο της περιοχής το μεσημέρι της Παρασκευής (26/06).

Από την πρόσκρουση, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα, το μικρό αεροσκάφος διαλύθηκε πλήρως και τα κομμάτια του διασκορπίστηκαν στο έδαφος.

Επίσης, από την πρόσκρουση, έσπασαν δύο τζάμια του ουρανοξύστη. Στις εικόνες που έχει καταγραφεί το περιστατικό δείχνουν τα θραύσματα του αεροπλάνου να πέφτουν κατακόρυφα στο έδαφος ενώ πυκνός καπνός φαινόταν να αναδύεται από το ισόγειο του κτιρίου.

Μέχρι στιγμής, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής όπως αναμεταδίδει η Sun.

Ο ουρανοξύστης βρίσκεται στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή της περιφέρειας Τσαογιάνγκ και συχνά αναφέρεται ως «China Zun» ενώ το ύψος του ανέρχεται στα 1.700 πόδια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο ήταν, ένα αεροσκάφος τύπου B-12PP.

Ο πιλότος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Σιφόσι μόλις μισή ώρα νωρίτερα και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο αεροδρόμιο για προσγείωση όταν ξαφνικά παρέκκλινε από την πορεία πτήσης.

Κανείς μέσα στο κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, δεν τραυματίστηκε.

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