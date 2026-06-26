Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του άτυχου αγοριού, η οποία διενεργήθηκε από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέτα, δεν έριξε φως στα αίτια του θανάτου του. Κατά τη διαδικασία λήφθηκαν εξειδικευμένα δείγματα, τα οποία θα αποσταλούν άμεσα για ιστοπαθολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, ενώ στο μικροσκόπιο θα τεθούν και πιθανά γενετικά αίτια, με τις αναλύσεις να δρομολογούνται στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Όλα ξεκίνησαν λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν το άτυχο αγγελούδι παρουσίασε υψηλό πυρετό στις 23 Ιουνίου. Την επόμενη ημέρα, οι ανήσυχοι γονείς επισκέφθηκαν ιδιώτη παιδίατρο, ο οποίος διέγνωσε το βρέφος με γαστρεντερίτιδα και του χορήγησε την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή.

Η κατάσταση της υγείας του, ωστόσο, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση το βράδυ της Πέμπτης. Ο πατέρας του, βλέποντας το παιδί του να καταρρέει, το μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Το αγοράκι έφτασε στα Επείγοντα χωρίς εξωτερικές κακώσεις, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αναίσθητο, απνοϊκό, ωχρό και με κυανά χείλη.

Παρά τις υπεράνθρωπες και δραματικές προσπάθειες των εφημερευόντων ιατρών να το επαναφέρουν στη ζωή, το νήμα κόπηκε οριστικά στις 23:30 το βράδυ, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και σκορπίζοντας θλίψη. Οι επιστημονικές εξετάσεις των επόμενων ημερών αναμένεται πλέον να δώσουν τις απαντήσεις για το τι έκοψε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του μικρού αγοριού.