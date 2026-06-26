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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΙΝΤΕΟ - Εικόνες σοκ από το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου: Διαλυμένο το βαν μετά τη σύγκρουση με φορτηγό

 26.06.2026 - 18:08
ΒΙΝΤΕΟ - Εικόνες σοκ από το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου: Διαλυμένο το βαν μετά τη σύγκρουση με φορτηγό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις αρχές, μετά από σοβαρή οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 15:35, λίγο πριν από την έξοδο Παραμαλίου, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και διάσωσης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το RoadReportCY από διερχόμενο οδηγό, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα βαρύ όχημα (φορτηγό) και ένα κλειστό εμπορικό όχημα τύπου βαν. Η σύγκρουση φαίνεται να ήταν σφοδρή, καθώς οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το βαν να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό του μέρος, ενώ το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων (SBA Police), οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή τοποθετώντας κώνους και καθοδηγώντας με ασφάλεια την τροχαία κίνηση. Παράλληλα, μέλη των σωστικών συνεργείων επιχείρησαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη σφοδρή σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό ή την κατάσταση της υγείας τυχόν τραυματιών.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

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