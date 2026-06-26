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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός για… όλα τα γούστα: Πού θα «χτυπήσει» κόκκινο η θερμοκρασία και πού αναμένονται βροχές

 26.06.2026 - 18:43
Καιρός για… όλα τα γούστα: Πού θα «χτυπήσει» κόκκινο η θερμοκρασία και πού αναμένονται βροχές

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ενώ κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις ενώ μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοδυτικά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις ενώ από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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