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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOS από το ΤΟΜ: 11 οχήματα με επικίνδυνους αερόσακους Takata στους κυπριακούς δρόμους – Δείτε την λίστα

 26.06.2026 - 19:50
SOS από το ΤΟΜ: 11 οχήματα με επικίνδυνους αερόσακους Takata στους κυπριακούς δρόμους – Δείτε την λίστα

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει το κοινό ότι εντοπίστηκαν οκτώ οχήματα μάρκας CHRYSLER και δύο οχήματα μάρκας DODGE τα οποία επηρεάζονται από ανάκληση ελαττωματικού αερόσακου TAKATA. Επιπρόσθετα εντοπίστηκε ένα όχημα μάρκας DAIHATSU το οποίο επηρεάζεται από ανάκληση ελαττωματικού αερόσακου.

Τα πιο πάνω οχήματα θα τεθούν άμεσα υπό ανάκληση, με 8 μήνες προθεσμία υλοποίησης της ανάκλησης, για λόγους οδικής ασφάλειας των πολιτών. Σχετικά θα σταλεί ενημερωτικό μήνυμα SMS στον αριθμό επικοινωνίας του ιδιοκτήτη οχήματος, ως αυτός έχει καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος. Επιπλέον, θα αποσταλεί και συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που υπάρχει καταχωρημένη στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστήνει τη μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος. Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας και η έγκαιρη συμμόρφωση αποτρέπει σοβαρούς κινδύνους και προστατέυει τη ζωή οδηγών, επιβατών και τρίτων.

Σημειώνεται ότι από την ύπαρξη ελαττωματικού αερόσακου προκύπτει η πιθανότητα ρήξης του πυροκροτητή αερόσακου, με αποτέλεσμα την εκτόξευση μεταλλικών θραυσμάτων, γεγονός που δύναται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στο τηλ. 22807000 ή ηλεκτρονικά στο [email protected].

 

 

Αρ. Εγγραφής

Αρ. Πλαισίου

Κατασκευαστής

1

KTS456

1C3H9E3D86Y154510

CHRYSLER

2

KUV571

1C3H9E3D98Y126623

CHRYSLER

3

TMX903

1C3H9E3D27Y567637

CHRYSLER

4

LAS934

1C3H9E3D37Y544755

CHRYSLER

5

MBX699

1C3H9E3DX7Y567479

CHRYSLER

6

MTA700

1C3H9E3D47Y592930

CHRYSLER

7

NBT953

1C3H9E3D06Y132999

CHRYSLER

8

NMY256

1C3H9E3DX8Y102315

CHRYSLER

9

LAJ929

1D7HA18D83S257550

DODGE

  10

PAM110

3D3KU28C53G818788

DODGE

  11

KSK140

JDAG303G000502568

DAIHATSU

 

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