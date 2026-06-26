SOS από το ΤΟΜ: 11 οχήματα με επικίνδυνους αερόσακους Takata στους κυπριακούς δρόμους – Δείτε την λίστα

Τα πιο πάνω οχήματα θα τεθούν άμεσα υπό ανάκληση, με 8 μήνες προθεσμία υλοποίησης της ανάκλησης, για λόγους οδικής ασφάλειας των πολιτών. Σχετικά θα σταλεί ενημερωτικό μήνυμα SMS στον αριθμό επικοινωνίας του ιδιοκτήτη οχήματος, ως αυτός έχει καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος. Επιπλέον, θα αποσταλεί και συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που υπάρχει καταχωρημένη στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστήνει τη μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος. Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας και η έγκαιρη συμμόρφωση αποτρέπει σοβαρούς κινδύνους και προστατέυει τη ζωή οδηγών, επιβατών και τρίτων.

Σημειώνεται ότι από την ύπαρξη ελαττωματικού αερόσακου προκύπτει η πιθανότητα ρήξης του πυροκροτητή αερόσακου, με αποτέλεσμα την εκτόξευση μεταλλικών θραυσμάτων, γεγονός που δύναται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στο τηλ. 22807000 ή ηλεκτρονικά στο [email protected].