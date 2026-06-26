Ισραήλ και Λίβανος υπογράφουν απόψε στην Ουάσινγκτον συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις -και πιθανόν και η υπογραφή- θα γίνουν σήμερα Παρασκευή στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Οι δύο πλευρές, επιμένουν οι πληροφορίες, συνομιλούν εντατικά εδώ και τέσσερις ημέρες, με τη συμμετοχή μάλιστα την Παρασκευή και του Αμερικακανούθ υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Αν και θεωρητικά ολοκληρωνόταν χθες Πέμπτη, ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση, συνεχίστηκε και σήμερα από τις 09:00 (ώρα Ουάσιγκτον, 16:00 ώρα Ελλάδας) το έργο τους ενόψει της σύναψης συμφωνίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας χθες Πέμπτη.

Η Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν κι εναντιώνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλε χθες νέα «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από πλήγμα ισραηλινού drone που άφησε πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μαχητές του σιιτικού κινήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το «μνημόνιο κατανόησης», η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που υπογράφτηκε στις 17 Ιουνίου, προέβλεπε ρητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και στο μέτωπο Λιβάνου, ένας όρος που επέβαλε η Τεχεράνη.

ΠΗΓΗ: protothema.gr