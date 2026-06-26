Συμβούλιο Ενέργειας: «Κλείδωσε» η συμφωνία για τα ηλεκτρικά δίκτυα – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Η γενική προσέγγιση υιοθετήθηκε με ευρεία υποστήριξη από τα κράτη μέλη, και έχει στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, καθώς και την ενίσχυση των διασυνδέσεων, που θα βγάλει τα κράτη μέλη από την απομόνωση. Στο σύνολο το πακέτο μειώνει τις εξαρτήσεις από ορυκτά καύσιμα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

«Έχουμε παραδώσει, με πολύ ευρεία υποστήριξη, ένα από τα πιο σημαντικά και στρατηγικά κείμενα της Ενεργειακής Ένωσης», σημείωσε ο κ. Δαμιανός, προσθέτοντας ότι «με τα αποτελέσματα από το σημερινό Συμβούλιο, χτίζουμε μια πιο ανθεκτική, ασφαλή και πλήρως ολοκληρωμένη Ενεργειακή Ένωση με ισχυρότερες υποδομές, ψηφιοποίηση, κυβερνοανθεκτικότητα και πολιτικές επικεντρωμένες στον άνθρωπο».

Το πακέτο περιλαμβάνει την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων για ενεργειακές υποδομές. «Οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις δεν είναι πλέον συμβατές με τους ενεργειακούς, κλιματικούς και βιομηχανικούς μας στόχους», τόνισε ο κ. Δαμιανός, υπογραμμίζοντας ότι «οι πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν ταχύτερα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, έθεσε το πλάνο σε ακόμα πιο συγκεκριμένους όρους. «Σήμερα, μπορεί εύκολα να πάρει 5 χρόνια, μερικές φορές ακόμη και μια δεκαετία, για να λάβεις άδεια για ένα νέο έργο ανανεώσιμης ενέργειας ή επέκταση δικτύου. Στο μέλλον, στόχος μας είναι αυτό να μην ξεπερνά τις 6 μήνες γενικά και μέχρι 2 χρόνια για πολύ περίπλοκες καταστάσεις», είπε.

Ο κ. Γιόργκενσεν ανέλυσε από την πλευρά της Επιτροπής τις τρεις μεγάλες προκλήσεις της ΕΕ στο ενεργειακό τομέα. «Πρέπει να κατεβάσουμε τις τιμές, η ενέργειά μας κοστίζει 2 έως 3 φορές περισσότερο από ό,τι στους ανταγωνιστές μας στην Κίνα ή τις ΗΠΑ», ανέφερε. Δεύτερο σημείο σύμφωνα με τον ίδιο είναι η ασφάλεια, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να εξαρτιόμαστε από την εισαγωγή ενέργειας αξίας άνω των 370 δισ. ευρώ ετησίως. Μας κάνει ευάλωτους και δεν είναι οικονομικά βιώσιμο». Τρίτον, εν μέσω ίσως του μεγαλύτερου καύσωνα που έχει βιώσει η βόρεια και η κεντρική Ευρώπη, ο Δανός Επίτροπος σημείωσε ότι «η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα και πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να την καταπολεμήσουμε».

«Η κύρια απάντηση είναι να απαλλαγούμε από την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, αντικαθιστώντας τα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ανέφερε ο κ. Γιόργκενσεν. Για αυτό, όπως εξήγησε, κρίσιμος είναι ο εκσυγχρονισμός των δικτύων, καθώς χρειάζεται «πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα, καλύτερες διασυνδέσεις και καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων. Σήμερα, είναι σαν να προσπαθούμε να λύσουμε ένα παζλ χωρίς να βλέπουμε την εικόνα στο κουτί. Χρειαζόμαστε ένα συλλογικό σχέδιο για την Ευρώπη».

Όσον αφορά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε ιδιαιτερα στη Μέση Ανατολή, όπου «η περιοχή παραμένει απολύτως κεντρική για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα». Αν και η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει βοηθήσει στην άρση των πιέσεων, «η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή», ενώ «οι διαταραχές έχουν επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού, στην ικανότητα διύλισης και στην αστάθεια των τιμών». «Η εγρήγορση είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα στις αγορές φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα 2026-27», προειδοποίησε.

Παράλληλα, το Συμβούλιο της Παρασκευής, συζήτησε και το πλαίσιο ενέργειας και κλίματος μετά το 2030, με τον κ. Δαμιανό να τονίζει ότι «το πλαίσιο μετά το 2030 θα πρέπει να είναι τόσο φιλόδοξο όσο και ρεαλιστικό, επιτυγχάνοντας τον κλιματικό στόχο του 2040, ενώ υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού».

Καθώς αυτό αποτέλεσε το τελευταίο Συμβούλιο Ενέργειας υπό την Κυπριακή Προεδρία πριν παραδώσει στην Ιρλανδική, το αποτέλεσμα της σημερινής συμφωνίας για τα δίκτυα ενέργειας αναμένεται να φτάσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό την Ιρλανδική Προεδρία, με στόχο την οριστική έγκριση της νομοθεσίας εντός του 2026. «Η Κυπριακή Προεδρία παραδίδει τώρα την εργασία στην Ιρλανδική Προεδρία με εμπιστοσύνη, συνέχεια και μια ισχυρή βάση για περαιτέρω πρόοδο», κατέληξε ο Υπουργός Ενέργειας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ