Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΣυμβούλιο Ενέργειας: «Κλείδωσε» η συμφωνία για τα ηλεκτρικά δίκτυα – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμβούλιο Ενέργειας: «Κλείδωσε» η συμφωνία για τα ηλεκτρικά δίκτυα – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

 26.06.2026 - 20:14
Συμβούλιο Ενέργειας: «Κλείδωσε» η συμφωνία για τα ηλεκτρικά δίκτυα – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Ως μια «πολύ περήφανη στιγμή για την Κυπριακή Προεδρία», χαρακτήρισε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Παρασκευή στο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο την Παρασκευή, για το ευρωπαϊκό πακέτο ηλεκτρικών δικτύων.

Η γενική προσέγγιση υιοθετήθηκε με  ευρεία υποστήριξη από τα κράτη μέλη, και έχει στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, καθώς και την ενίσχυση των διασυνδέσεων, που θα βγάλει τα κράτη μέλη από την απομόνωση. Στο σύνολο το πακέτο  μειώνει τις εξαρτήσεις από ορυκτά καύσιμα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

«Έχουμε παραδώσει, με πολύ ευρεία υποστήριξη, ένα από τα πιο σημαντικά και στρατηγικά κείμενα της Ενεργειακής Ένωσης», σημείωσε ο κ. Δαμιανός, προσθέτοντας ότι «με τα αποτελέσματα από το σημερινό Συμβούλιο, χτίζουμε μια πιο ανθεκτική, ασφαλή και πλήρως ολοκληρωμένη Ενεργειακή Ένωση με ισχυρότερες υποδομές, ψηφιοποίηση, κυβερνοανθεκτικότητα και πολιτικές επικεντρωμένες στον άνθρωπο».

Το πακέτο περιλαμβάνει την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων για ενεργειακές υποδομές. «Οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις δεν είναι πλέον συμβατές με τους ενεργειακούς, κλιματικούς και βιομηχανικούς μας στόχους», τόνισε ο κ. Δαμιανός, υπογραμμίζοντας ότι «οι πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν ταχύτερα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, έθεσε το πλάνο σε ακόμα πιο συγκεκριμένους όρους. «Σήμερα, μπορεί εύκολα να πάρει 5 χρόνια, μερικές φορές ακόμη και μια δεκαετία, για να λάβεις άδεια για ένα νέο έργο ανανεώσιμης ενέργειας ή επέκταση δικτύου. Στο μέλλον, στόχος μας είναι αυτό να μην ξεπερνά τις 6 μήνες γενικά και μέχρι 2 χρόνια για πολύ περίπλοκες καταστάσεις», είπε.

Ο κ. Γιόργκενσεν ανέλυσε από την πλευρά της Επιτροπής τις τρεις μεγάλες προκλήσεις της ΕΕ στο ενεργειακό τομέα. «Πρέπει να κατεβάσουμε τις τιμές, η ενέργειά μας κοστίζει 2 έως 3 φορές περισσότερο από ό,τι στους ανταγωνιστές μας στην Κίνα ή τις ΗΠΑ», ανέφερε. Δεύτερο σημείο σύμφωνα με τον ίδιο είναι η ασφάλεια, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να εξαρτιόμαστε από την εισαγωγή ενέργειας αξίας άνω των 370 δισ. ευρώ ετησίως. Μας κάνει ευάλωτους και δεν είναι οικονομικά βιώσιμο». Τρίτον, εν μέσω ίσως του μεγαλύτερου καύσωνα που έχει βιώσει η βόρεια και η κεντρική Ευρώπη, ο Δανός Επίτροπος σημείωσε ότι «η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα και πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να την καταπολεμήσουμε».

«Η κύρια απάντηση είναι να απαλλαγούμε από την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, αντικαθιστώντας τα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ανέφερε ο κ. Γιόργκενσεν. Για αυτό, όπως εξήγησε, κρίσιμος είναι ο εκσυγχρονισμός των δικτύων, καθώς χρειάζεται «πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα, καλύτερες διασυνδέσεις και καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων. Σήμερα, είναι σαν να προσπαθούμε να λύσουμε ένα παζλ χωρίς να βλέπουμε την εικόνα στο κουτί. Χρειαζόμαστε ένα συλλογικό σχέδιο για την Ευρώπη».

Όσον αφορά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε ιδιαιτερα στη Μέση Ανατολή, όπου «η περιοχή παραμένει απολύτως κεντρική για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα». Αν και η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει βοηθήσει στην άρση των πιέσεων, «η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή», ενώ «οι διαταραχές έχουν επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού, στην ικανότητα διύλισης και στην αστάθεια των τιμών». «Η εγρήγορση είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα στις αγορές φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα 2026-27», προειδοποίησε.

Παράλληλα, το Συμβούλιο της Παρασκευής, συζήτησε και το πλαίσιο ενέργειας και κλίματος μετά το 2030, με τον κ. Δαμιανό να τονίζει ότι «το πλαίσιο μετά το 2030 θα πρέπει να είναι τόσο φιλόδοξο όσο και ρεαλιστικό, επιτυγχάνοντας τον κλιματικό στόχο του 2040, ενώ υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού».

Καθώς αυτό αποτέλεσε το τελευταίο Συμβούλιο Ενέργειας υπό την Κυπριακή Προεδρία πριν παραδώσει στην Ιρλανδική, το αποτέλεσμα της σημερινής συμφωνίας για τα δίκτυα ενέργειας αναμένεται να φτάσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό την Ιρλανδική Προεδρία, με στόχο την οριστική έγκριση της νομοθεσίας εντός του 2026. «Η Κυπριακή Προεδρία παραδίδει τώρα την εργασία στην Ιρλανδική Προεδρία με εμπιστοσύνη, συνέχεια και μια ισχυρή βάση για περαιτέρω πρόοδο», κατέληξε ο Υπουργός Ενέργειας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H μοναδική παραλία στην Ευρώπη που χωρίζει άνδρες και γυναίκες με έναν τοίχο - Δείτε φωτογραφίες
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε εννέα πρόσωπα – Από κατοχή πυροβόλου όπλου και ρίψη πυροβολισμών μέχρι παράνομη κατοχή ναρκωτικών  
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Ρίψη πυροβολισμών κατά οικίας - Χειροπέδες σε 36χρονο
Πτήσεις και δικαιώματα: Τι κέρδισαν και τι έχασαν οι επιβάτες – Οι εισηγήσεις που κόπηκαν στο παρά πέντε
Πρόεδρος της ΠΟΕΔ στο «Τ»: «Βόμβα» στα θεμέλια της παιδείας το σύστημα διορισμών – Στο περίμενε οι αλλαγές, «βόμβα» το σύστημα διορισμών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ισραήλ και Λίβανος υπογράφουν απόψε στην Ουάσινγκτον συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

 26.06.2026 - 20:02
Επόμενο άρθρο

Χάθηκαν τα ίχνη 300 ασθενών με Έμπολα, παραδέχονται οι αφρικανικές Αρχές υγείας

 26.06.2026 - 20:25
Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

Στο «σκοτάδι» παραμένουν τα ακριβή αίτια της ανείπωτης τραγωδίας που συγκλονίζει το παγκύπριο, με τον αδόκητο χαμό του 12μηνου βρέφους στη Λεμεσό, το οποίο «έσβησε» μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

  •  26.06.2026 - 17:44
«Ανάσα» για τους κτηνοτρόφους: Συμφωνήθηκαν οι πρώτες χαλαρώσεις για τον αφθώδη πυρετό

«Ανάσα» για τους κτηνοτρόφους: Συμφωνήθηκαν οι πρώτες χαλαρώσεις για τον αφθώδη πυρετό

  •  26.06.2026 - 21:00
Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός

Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός

  •  26.06.2026 - 21:08
Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Αστυνομία για τη φρούρηση του Φειδία - Πώς καθορίζονται τα μέτρα

Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Αστυνομία για τη φρούρηση του Φειδία - Πώς καθορίζονται τα μέτρα

  •  26.06.2026 - 17:57
SOS από το ΤΟΜ: 11 οχήματα με επικίνδυνους αερόσακους Takata στους κυπριακούς δρόμους – Δείτε την λίστα

SOS από το ΤΟΜ: 11 οχήματα με επικίνδυνους αερόσακους Takata στους κυπριακούς δρόμους – Δείτε την λίστα

  •  26.06.2026 - 19:50
Καιρός για… όλα τα γούστα: Πού θα «χτυπήσει» κόκκινο η θερμοκρασία και πού αναμένονται βροχές

Καιρός για… όλα τα γούστα: Πού θα «χτυπήσει» κόκκινο η θερμοκρασία και πού αναμένονται βροχές

  •  26.06.2026 - 18:43
Υγεία σε κρίση: Η Ευρώπη ξεμένει από γιατρούς και νοσηλευτές – Ηχηρή παρέμβαση Λ. Φουρλά

Υγεία σε κρίση: Η Ευρώπη ξεμένει από γιατρούς και νοσηλευτές – Ηχηρή παρέμβαση Λ. Φουρλά

  •  26.06.2026 - 16:36
Έσκασε η ενημέρωση για Γκόλντσον - Έγινε... Απολλωνίστας!

Έσκασε η ενημέρωση για Γκόλντσον - Έγινε... Απολλωνίστας!

  •  26.06.2026 - 16:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα