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ΔΙΕΘΝΗ

Χάθηκαν τα ίχνη 300 ασθενών με Έμπολα, παραδέχονται οι αφρικανικές Αρχές υγείας

 26.06.2026 - 20:25
Χάθηκαν τα ίχνη 300 ασθενών με Έμπολα, παραδέχονται οι αφρικανικές Αρχές υγείας

Τα ίχνη σχεδόν 300 ατόμων που βρέθηκαν θετικά στον ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παραμένει άγνωστα, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ασθενών που έχουν αναρρώσει και εκείνων που βρίσκονται υπό θεραπεία, καθώς και των θανάτων, δείχνουν ότι 297 άτομα που βρέθηκαν θετικά δεν έχουν εντοπιστεί, γράφει ο Guardian.

«Αυτό αποτελεί πηγή ανησυχίας για εμάς. Πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι;», ρώτησε ο Ζαν Κασέγια. Ο ίδιος ανέφερε ότι το 30% των νέων κρουσμάτων προέρχεται από γνωστές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, γεγονός που υποδηλώνει «τεράστια, τεράστια μετάδοση στην κοινότητα».

Οι δηλώσεις του αξιωματούχου έγιναν ενώ προβλέψεις του περιφερειακού γραφείου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Αφρική, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Lancet Infectious Diseases», εκτιμούν ότι μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουν καταγραφεί περίπου 8.210 κρούσματα και 1.420 θάνατοι.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 1.118 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 291 θάνατοι στη ΛΔΚ, καθώς και 20 κρούσματα και δύο θάνατοι στη γειτονική Ουγκάντα.

Η επιδημία, που προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo του ιού, είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί πέντε εβδομάδες μετά την κήρυξή της. Στο ίδιο στάδιο, η επιδημία στη Δυτική Αφρική από το 2014 έως το 2016, η οποία προσβλήθηκε περισσότερους από 28.000 ανθρώπους και προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 11.000, είχε 239 κρούσματα και 160 θανάτους.

Η μοντελοποίηση έδειξε ότι η επιδημία έχει 70% πιθανότητα να εξαπλωθεί στο γειτονικό Νότιο Σουδάν τις επόμενες εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ, η πληρότητα των κλινών στα κέντρα θεραπείας του Έμπολα ανέρχεται στο 95% και «δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμα», συμπλήρωσε.

Την Τετάρτη, η Γαλλία ανακοίνωσε ότι ένας γιατρός που εργαζόταν στη ΛΔΚ βρέθηκε θετικός κατά την επιστροφή του. Ο εργοδότης του, η ιατρική ΜΚΟ Alima, δήλωσε ότι «προσπαθούν να κατανοήσουν πώς μπορεί να συνέβη η μόλυνση».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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