Σπάνιο φαινόμενο: Η πιο ξηρή έρημος της Γης μετατράπηκε σε πολύχρωμο χαλί με 200 είδη λουλουδιών – Δείτε βίντεο

Υπάρχει ένα σημείο στη Γη όπου μπορεί να περάσουν χρόνια χωρίς να πέσει ούτε μια σταγόνα βροχής. Κι όμως, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, το ίδιο τοπίο μετατρέπεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θεάματα του κόσμου.

Πρόκειται για την έρημο Ατακάμα στη βόρεια Χιλή, το πιο ξηρό μέρος του πλανήτη, που αυτή τη φορά «ξύπνησε» ντυμένη στα χρώματα των λουλουδιών.

Το σπάνιο φαινόμενο που μεταμορφώνει την έρημο

Μετά από ασυνήθιστες βροχοπτώσεις, που έσπασαν τον κανόνα της σχεδόν απόλυτης ξηρασίας της περιοχής, το έδαφος της Ατακάμα απορρόφησε αρκετή υγρασία ώστε να ενεργοποιηθούν σπόροι που παρέμεναν ανενεργοί για χρόνια. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η γη που έμοιαζε άγονη γέμισε με ροζ, μωβ, λευκές και κίτρινες αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα μοιάζει αληθινό.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «ανθισμένη έρημος», δεν εμφανίζεται κάθε χρόνο. Εξαρτάται από έναν εξαιρετικά λεπτό συνδυασμό βροχοπτώσεων, θερμοκρασίας και υγρασίας, που επιτρέπει σε περισσότερα από 200 είδη φυτών να ανθίσουν σχεδόν ταυτόχρονα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ενδημικά είδη της περιοχής, προσαρμοσμένα να επιβιώνουν σε ακραίες συνθήκες, περιμένοντας απλώς τη σωστή στιγμή.

Σπόροι που «περιμένουν» χρόνια κάτω από την άμμο

Το μυστικό αυτού του εντυπωσιακού φαινομένου κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της γης. Οι σπόροι στην Ατακάμα μπορούν να παραμένουν σε κατάσταση αδράνειας για χρόνια, ανθεκτικοί στη ζέστη και στην έλλειψη νερού. Δεν καταστρέφονται, απλώς «περιμένουν» την κατάλληλη βροχή για να ενεργοποιηθούν.

Όταν η υγρασία φτάσει στο έδαφος, η διαδικασία της βλάστησης ξεκινά σχεδόν άμεσα. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το τοπίο αλλάζει εντελώς και η έρημος μετατρέπεται σε ένα ζωντανό οικοσύστημα γεμάτο έντομα και πουλιά, που εμφανίζονται για να εκμεταλλευτούν το σύντομο «παράθυρο ζωής».

Η ένταση του φαινομένου δεν είναι σταθερή. Κάποιες χρονιές καλύπτει μεγάλες εκτάσεις, άλλες εμφανίζεται πιο περιορισμένα. Αυτό το στοιχείο της απρόβλεπτης εμφάνισης είναι και που το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό, καθώς κάθε φορά η Ατακάμα δείχνει ένα διαφορετικό «πρόσωπο».

Ένα σπάνιο θέαμα που δεν επαναλαμβάνεται εύκολα

Οι επιστήμονες συνδέουν το φαινόμενο με ασυνήθιστες μετεωρολογικές συνθήκες, ενώ παρακολουθούν και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνισή του. Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν καταγραφεί περίπου 15 μεγάλα «ανθίσματα», γεγονός που δείχνει πόσο σπάνιο παραμένει το φαινόμενο.

Η μοναδικότητα της Ατακάμα είναι ότι λειτουργεί ταυτόχρονα ως εργαστήριο για τη μελέτη του διαστήματος και της ζωής σε ακραίες συνθήκες, αλλά και ως υπενθύμιση ότι ακόμη και στα πιο άνυδρα μέρη του πλανήτη, η φύση βρίσκει τρόπο να επανέρχεται.

Για λίγες εβδομάδες, η πιο ξηρή έρημος του κόσμου παύει να είναι άγονη και μετατρέπεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία που μπορεί να δει κανείς στη Γη.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr