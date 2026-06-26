Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα19χρονη στη Σκόπελο καταγγέλλει ότι βιάστηκε από συνάδελφό της - Ξύπνησε σπίτι του μόνο με το εσώρουχο
ΕΛΛΑΔΑ

19χρονη στη Σκόπελο καταγγέλλει ότι βιάστηκε από συνάδελφό της - Ξύπνησε σπίτι του μόνο με το εσώρουχο

 26.06.2026 - 20:41
19χρονη στη Σκόπελο καταγγέλλει ότι βιάστηκε από συνάδελφό της - Ξύπνησε σπίτι του μόνο με το εσώρουχο

Τον βιασμό της από 28χρονο συνάδελφό της, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν, κατήγγειλε μία 19χρονη στην αστυνομία στη Σκόπελο όταν χθες το πρωί, ξύπνησε φορώντας μόνο το εσώρουχό της.

Ο 28χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Βόλου, ο οποίος απήγγειλε σε βάρος του την κατηγορία του βιασμού και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η 19χρονη που κατάγεται από περιοχή της Μαγνησίας, είχε μεταβεί στη Σκόπελο για να εργαστεί για σεζόν. Με τον 28χρονο εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση, ωστόσο γνωρίζονταν και μέσω του συντρόφου της 19χρονης με τον οποίο ο φερόμενος ως δράστης συγκατοικούσε.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, η 19χρονη είχε βγει για διασκέδαση. Ήπιε παραπάνω και ήρθε σε κατάσταση μέθης. Πήγε στο σπίτι όπου μένει ο σύντροφός της για να κοιμηθεί εκεί (σ.σ. η ίδια μένει σε διαφορετικό διαμέρισμα), αλλά την πόρτα άνοιξε ο 28χρονος συγκάτοικός του με τον οποία η κοπέλα εργάζεται στην ίδια επιχείρηση.

Μπήκε μέσα για να τον περιμένει και του έστειλε μήνυμα στο κινητό του, δηλώνοντας την παρουσία της. Ο σύντροφός της, που έλειπε από το σπίτι, την ενημέρωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο σπίτι.

Ξύπνησε με το παντελόνι κατεβασμένο και μόνο με το εσώρουχο

Η 19χρονη ωστόσο φέρεται να παρέμεινε στο σπίτι και να αποκοιμήθηκε. Το πρωί, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε, σύμφωνα με την καταγγελία της, ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο και ότι φορούσε μόνο το εσώρουχό της. Το χειρότερο όλων, ήταν ότι δεν θυμόταν το παραμικρό.

Αμέσως η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία καταγγέλλοντας τον βιασμό της από τον συνάδελφό της και συγκάτοικο του συντρόφου της. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του την Πέμπτη το πρωί και σήμερα, ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Μιχάλη Χρόνη, ο 28χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι βίασε τη 19χρονη κοπέλα. Φαίνεται μάλιστα να της ζήτησε να φύγει από το διαμέρισμα που μένει με τον σύντροφο της νεαρής γυναίκας, όταν εκείνος την ενημέρωσε ότι τελικώς δεν θα επιστρέψει για το βράδυ.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τετελεσμένο βιασμό και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί τελικώς την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε κρατείται.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε εργαστηριακός έλεγχος ρουχισμού, εν προκειμένω του παντελονιού για την ανίχνευση τυχόν βιολογικού υλικού, ενώ η 19χρονη θα υποβληθεί επίσης σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει πέσει θύμα βιασμού.

Η 19χρονη πάντως, φέρεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του 28χρονου, να μη θυμάται τίποτα από τη συγκεκριμένη βραδιά, εξαιτίας της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H μοναδική παραλία στην Ευρώπη που χωρίζει άνδρες και γυναίκες με έναν τοίχο - Δείτε φωτογραφίες
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε εννέα πρόσωπα – Από κατοχή πυροβόλου όπλου και ρίψη πυροβολισμών μέχρι παράνομη κατοχή ναρκωτικών  
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Ρίψη πυροβολισμών κατά οικίας - Χειροπέδες σε 36χρονο
Πτήσεις και δικαιώματα: Τι κέρδισαν και τι έχασαν οι επιβάτες – Οι εισηγήσεις που κόπηκαν στο παρά πέντε
Πρόεδρος της ΠΟΕΔ στο «Τ»: «Βόμβα» στα θεμέλια της παιδείας το σύστημα διορισμών – Στο περίμενε οι αλλαγές, «βόμβα» το σύστημα διορισμών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σπάνιο φαινόμενο: Η πιο ξηρή έρημος της Γης μετατράπηκε σε πολύχρωμο χαλί με 200 είδη λουλουδιών – Δείτε βίντεο

 26.06.2026 - 20:32
Επόμενο άρθρο

Στους 920 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους σεισμούς της Βενεζουέλας – Αβεβαιότητα για τους αγνοούμενους

 26.06.2026 - 20:47
Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

Στο «σκοτάδι» παραμένουν τα ακριβή αίτια της ανείπωτης τραγωδίας που συγκλονίζει το παγκύπριο, με τον αδόκητο χαμό του 12μηνου βρέφους στη Λεμεσό, το οποίο «έσβησε» μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

Θρίλερ με τον θάνατο του βρέφους στη Λεμεσό – «Μίλησε» αλλά δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

  •  26.06.2026 - 17:44
«Ανάσα» για τους κτηνοτρόφους: Συμφωνήθηκαν οι πρώτες χαλαρώσεις για τον αφθώδη πυρετό

«Ανάσα» για τους κτηνοτρόφους: Συμφωνήθηκαν οι πρώτες χαλαρώσεις για τον αφθώδη πυρετό

  •  26.06.2026 - 21:00
Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός

Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός

  •  26.06.2026 - 21:08
Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Αστυνομία για τη φρούρηση του Φειδία - Πώς καθορίζονται τα μέτρα

Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Αστυνομία για τη φρούρηση του Φειδία - Πώς καθορίζονται τα μέτρα

  •  26.06.2026 - 17:57
SOS από το ΤΟΜ: 11 οχήματα με επικίνδυνους αερόσακους Takata στους κυπριακούς δρόμους – Δείτε την λίστα

SOS από το ΤΟΜ: 11 οχήματα με επικίνδυνους αερόσακους Takata στους κυπριακούς δρόμους – Δείτε την λίστα

  •  26.06.2026 - 19:50
Καιρός για… όλα τα γούστα: Πού θα «χτυπήσει» κόκκινο η θερμοκρασία και πού αναμένονται βροχές

Καιρός για… όλα τα γούστα: Πού θα «χτυπήσει» κόκκινο η θερμοκρασία και πού αναμένονται βροχές

  •  26.06.2026 - 18:43
Υγεία σε κρίση: Η Ευρώπη ξεμένει από γιατρούς και νοσηλευτές – Ηχηρή παρέμβαση Λ. Φουρλά

Υγεία σε κρίση: Η Ευρώπη ξεμένει από γιατρούς και νοσηλευτές – Ηχηρή παρέμβαση Λ. Φουρλά

  •  26.06.2026 - 16:36
Έσκασε η ενημέρωση για Γκόλντσον - Έγινε... Απολλωνίστας!

Έσκασε η ενημέρωση για Γκόλντσον - Έγινε... Απολλωνίστας!

  •  26.06.2026 - 16:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα