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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ανάσα» για τους κτηνοτρόφους: Συμφωνήθηκαν οι πρώτες χαλαρώσεις για τον αφθώδη πυρετό

 26.06.2026 - 21:00
«Ανάσα» για τους κτηνοτρόφους: Συμφωνήθηκαν οι πρώτες χαλαρώσεις για τον αφθώδη πυρετό

Σε προκαταρκτική συμφωνία για την εφαρμογή των πρώτων χαλαρώσεων στα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό κατέληξαν κτηνοτρόφοι, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και επιδημιολόγοι, εκμεταλλευόμενοι τη σταθερή εικόνα των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Ελένης Μιχαήλ, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ενσωματωθούν στο νέο κυβερνητικό διάταγμα.

Η «χρυσή τομή» βρέθηκε στο κομμάτι των μεταφορών και της λειτουργίας των σφαγείων, ώστε να ανακουφιστούν οικονομικά οι παραγωγοί. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπεται πλέον η μεταφορά ζώων στα σφαγεία παγκύπρια από περισσότερες από μία μονάδες, εφόσον αυτά ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο και μετακινούνται εντός των ίδιων ζωνών. Επιπλέον, ανοίγουν ξανά οι ζωεμπορικές δραστηριότητες, δίνοντας σημαντική ανάσα στις υπερπλήρεις μονάδες.

Στον αντίποδα, το αίτημα των κτηνοτρόφων για χαλαρώσεις στη βόσκηση απορρίφθηκε, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δειγματοληψιών σε παγκύπρια βάση. Παράλληλα, το νέο διάταγμα αναμένεται να γίνει πιο αυστηρό για τους «απείθαρχους», περιλαμβάνοντας κυρώσεις για όσους αρνούνται να εμβολιάσουν τα ζώα τους.

Τέλος, σε θρίλερ εξελίσσεται το ζήτημα των αποζημιώσεων για όσα ζώα θανατώθηκαν αλλά δεν ήταν πλήρως καταχωρημένα στα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Για το θέμα αυτό ζητήθηκε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία με σκοπό την εξαίρεση από τη νομοθεσία, με την απάντηση να αναμένεται τη Δευτέρα. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης, οι επηρεαζόμενοι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με τη λήψη νομικών μέτρων.

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