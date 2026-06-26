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ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός

 26.06.2026 - 21:08
Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός

Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν την Παρασκευή συμφωνία-πλαίσιο, έπειτα από τέσσερις ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον, με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσαν Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι στο Axios.

Η συμφωνία δεν αποτελεί συνθήκη ειρήνης, αλλά θέτει ένα διπλωματικό και στρατιωτικό πλαίσιο με στόχο να οδηγήσει τις δύο χώρες σε ευρύτερη διευθέτηση, μετά από μήνες συγκρούσεων και την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το Axios, προβλέπει άμεσα βήματα επί του πεδίου, μεταξύ των οποίων δύο πιλοτικά σχέδια σε περιοχές όπου ο ισραηλινός στρατός διατηρεί σήμερα παρουσία εντός του Λιβάνου.

Βάσει της ρύθμισης, οι ισραηλινές δυνάμεις αναμένεται να αποχωρήσουν από περιορισμένες περιοχές, με τον λιβανικό στρατό να αναπτύσσεται στη θέση τους. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η μία περιοχή βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι και η άλλη νότια του.

Η συμφωνία-πλαίσιο ακολούθησε εντατική αμερικανική εμπλοκή, περιλαμβανομένων πιέσεων του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Λευκού Οίκου προς τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Το κρίσιμο τεστ θα είναι η εφαρμογή. Το Ισραήλ αναμένεται να επιμείνει στη διάλυση στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ ο Λίβανος θα παρουσιάσει τη συμφωνία ως βήμα αποκατάστασης της κυριαρχίας του και αποχώρησης του Ισραήλ από το έδαφός του.

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