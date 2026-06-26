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ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Σε ρινγκ μετατράπηκε Κοινοβούλιο – Στο ξύλο συμμετείχαν και γυναίκες βουλευτές

 26.06.2026 - 21:19
ΒΙΝΤΕΟ: Σε ρινγκ μετατράπηκε Κοινοβούλιο – Στο ξύλο συμμετείχαν και γυναίκες βουλευτές

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας που μετατράπηκε σε ρινγκ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του.

Συγκεκριμένα, βουλευτές αντάλλαξαν γροθιές σήμερα, κατά τη διάρκεια της τελικής ολομέλειας της εαρινής συνόδου.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, οι νομοθέτες από το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Για τη Γεωργία» και οι αντίπαλοί τους που εκπροσωπούν το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο», τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, ενεπλάκησαν στον καυγά, ενώ ετοιμάζονταν να υπερψηφίσουν έναν διχαστικό νόμο περί «ξένων παραγόντων» (foreign agent law), ο οποίος έχει πυροδοτήσεις εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων.

Δείτε βίντεο

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων, μετά την ετήσια έκθεση της κυβέρνησης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε.

Η αντιπαράθεση φέρεται να διήρκεσε αρκετά λεπτά, με το βίντεο από το περιστατικό να μεταδίδεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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