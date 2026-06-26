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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στη Λεμεσό: «Έσβησε» μόλις σε ηλικία ενός έτους ο μικρός Χαράλαμπος – Στα λευκά το τελευταίο αντίο

 26.06.2026 - 21:48
Θλίψη στη Λεμεσό: «Έσβησε» μόλις σε ηλικία ενός έτους ο μικρός Χαράλαμπος – Στα λευκά το τελευταίο αντίο

Ανείπωτη θλίψη και βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Λεμεσό η είδηση του αδόκητου χαμού του μόλις ενός έτους Χαράλαμπου Χριστοφή.

Το χαμογελαστό αγοράκι, που πρόλαβε να χαρίσει μόνο φως στους δικούς του ανθρώπους, «πέταξε» για τη γειτονιά των αγγέλων την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, βυθίζοντας στο σκοτάδι την οικογένειά του.

Το τελευταίο «αντίο» στον μικρό Χαράλαμπο θα δοθεί το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, στις 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λεμεσό, όπου συγγενείς, φίλοι και όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του καλούνται να παραστούν. Η ταφή του μικρού αγγέλου θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά στο Γ’ Κοιμητήριο Πολεμιδιών.

Τραγική αλλά και συγκινητική είναι η παράκληση της οικογένειας προς όλους όσοι θα παρευρεθούν στην κηδεία. Επιθυμία τους είναι οι παρευρισκόμενοι να μην φορέσουν μαύρα, αλλά να προσέλθουν ντυμένοι στα λευκά, αποχαιρετώντας το παιδί τους με το χρώμα της αγνότητας που του ταιριάζει.

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Στο «σκοτάδι» παραμένουν τα ακριβή αίτια της ανείπωτης τραγωδίας που συγκλονίζει το παγκύπριο, με τον αδόκητο χαμό του 12μηνου βρέφους στη Λεμεσό, το οποίο «έσβησε» μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια.

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