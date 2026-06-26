Αϋπνία: Ποια είναι η Νο1 άσκηση για καλύτερο ύπνο; Οι 3 παράγοντες που καθορίζουν την απάντηση

Παρότι τα υπνωτικά φάρμακα εξακολουθούν να αποτελούν μια εύκολη λύση, η μακροχρόνια χρήση τους συνοδεύεται από κινδύνους όπως εξάρτηση, ανάπτυξη ανοχής και υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γι’ αυτό και ολοένα περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν φυσικούς τρόπους βελτίωσης του ύπνου, με έναν από αυτούς να είναι και η άσκηση.

Τέσσερις πρόσφατες μεγάλες μετα-αναλύσεις, που δημοσιεύθηκαν στα επιστημονικά περιοδικά Sleep and Biological Rhythms, BMC Geriatrics, Complementary Therapies in Medicine και Frontiers in Psychology, επιχειρούν να δώσουν μια πιο ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα: ποια μορφή άσκησης βοηθά περισσότερο στον ύπνο;

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει μία άσκηση που ταιριάζει σε όλους. Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την ηλικία, τη γενικότερη κατάσταση υγείας και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου.

Γιόγκα: Η ιδανική άσκηση για τις διαταραχές ύπνου

Η πρώτη μελέτη, υπό την καθοδήγηση της υπό την καθοδήγηση της Li Li από το Πανεπιστήμιο Αθλητισμού του Harbin, ανέλυσε 30 κλινικές δοκιμές με συνολικά 2.576 άτομα που είχαν ήδη διαγνωσμένες διαταραχές ύπνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γιόγκα ήταν η πιο αποτελεσματική παρέμβαση.

Το ιδανικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τους ερευνητές, περιλαμβάνει γιόγκα δύο φορές την εβδομάδα, με κάθε συνεδρία να μην ξεπερνά τα 30 λεπτά. Η μεγαλύτερη ωφέλεια φάνηκε όταν η πρακτική είχε σχετικά υψηλή ένταση και διατηρήθηκε σταθερά για διάστημα οκτώ έως δέκα εβδομάδων.

Όπως επισημαίνουν, η γιόγκα ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα μέσω τεχνικών αναπνοής και ελεγχόμενων κινήσεων. Αυτό οδηγεί σε μείωση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης, διευκολύνοντας την είσοδο στα βαθύτερα και πιο αποκαταστατικά στάδια του ύπνου. Επιπλέον, η σύντομη διάρκεια των συνεδριών φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία. Προγράμματα που ξεπερνούν τα 30 λεπτά μπορεί να αυξήσουν την κορτιζόλη, γεγονός που ενδεχομένως λειτουργεί αρνητικά στην ποιότητα του ύπνου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι οι 8-10 εβδομάδες συμπίπτουν με το χρονικό διάστημα που απαιτείται συνήθως για τη δημιουργία νέων συνηθειών και τη σταθεροποίηση του βιολογικού ρολογιού.

Ο έξυπνος συνδυασμός για τους ηλικιωμένους

Η δεύτερη μετα-ανάλυση, με επικεφαλής τους Zhiyu Xiong, Yuan Yuan και Bopeng Qiu, εξέτασε 62 μελέτες στις οποίες συμμετείχαν 5.005 άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Οι ερευνητές έκαναν μια σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες άσκησης -μεταξύ των οποίων το περπάτημα, η προπόνηση αντιστάσεων και τα διαδραστικά παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας- για να διερευνήσουν πώς τα σώματα των ηλικιωμένων αντιδρούν στις διαφορετικές μορφές άσκησης.

Το καλύτερο αποτέλεσμα προέκυψε από τον συνδυασμό αερόβιας άσκησης και προπόνησης αντιστάσεων. Οι αερόβιες ασκήσεις, όπως το γρήγορο περπάτημα ή η ποδηλασία, αυξάνουν τον καρδιακό ρυθμό και βελτιώνουν τη ροή οξυγόνου σε όλη την κυκλοφορία του αίματος. Η προπόνηση αντιστάσεων περιλαμβάνει συνήθως βάρη, λάστιχα αντίστασης ή ασκήσεις ενδυνάμωσης με το βάρος του σώματος. Ο συνδυασμός των δύο προσφέρει μεγαλύτερο όφελος από κάθε μορφή άσκησης ξεχωριστά.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η ιδανική εβδομαδιαία ιδανική «δόση» αντιστοιχεί σε 3 προπονήσεις των 40 λεπτών την εβδομάδα ή 5 προπονήσεις των 30 λεπτών για διάστημα περίπου 15 εβδομάδων. Μετά από αυτό το χρονικό σημείο τα οφέλη φαίνεται να σταθεροποιούνται.

Η προπόνηση αντιστάσεων βοηθά στη μείωση των μυοσκελετικών πόνων που συχνά διαταράσσουν τον ύπνο των ηλικιωμένων, ενώ η αερόβια άσκηση συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και του κιρκάδιου ρυθμού.

Η συνδυαστική άσκηση ως «ηρεμιστικό» για άγχος και κατάθλιψη

Η τρίτη μελέτη, με επικεφαλής τον Baoyi Ouyang από το Πανεπιστήμιο Αθλητισμού του Πεκίνου, επικεντρώθηκε σε 1.836 άτομα που αντιμετώπιζαν αϋπνία σχετιζόμενη με συναισθηματικές διαταραχές, όπως άγχος ή κατάθλιψη.

Η ανάλυση 23 κλινικών δοκιμών έδειξε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα προέρχονται από συνδυαστικά προγράμματα που περιλαμβάνουν αερόβια άσκηση και προπόνηση αντιστάσεων. Ιδιαίτερα αποτελεσματικά αποδείχθηκαν επίσης το tai chi και τα αμιγώς αερόβια προγράμματα.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η συνδυαστική άσκηση βοηθά στη ρύθμιση του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, ενός βασικού συστήματος που ελέγχει την αντίδραση του οργανισμού στο στρες. Η σταθεροποίηση αυτού του μηχανισμού οδηγεί σε μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, αύξηση της σεροτονίνης και της ντοπαμίνης και σε βελτίωση της διάθεσης.

Αντίστοιχα, η συχνότερη άσκηση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επιταχύνει την έλευση του ύπνου, πιθανότατα μέσω της αύξησης της αδενοσίνης, μιας ουσίας που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της ημέρας και δημιουργεί την ανάγκη για ύπνο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δήλωσαν σαφή βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου τους, παρότι οι αντικειμενικές μετρήσεις σε εργαστήρια ύπνου δεν ήταν πάντοτε στατιστικά σημαντικές.

Η καλύτερη άσκηση για τις γυναίκες

Η τέταρτη μετα-ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε από τη Shuang Li και τους συνεργάτες της στο Πανεπιστήμιο Zhaoqing, ανέλυσε 15 μελέτες με 261 υγιείς ενήλικες γυναίκες. Οι γυναίκες παρουσιάζουν συχνότερα προβλήματα ύπνου σε σχέση με τους άνδρες, κυρίως λόγω των ορμονικών μεταβολών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αερόβια άσκηση ήταν η πιο αποτελεσματική παρέμβαση για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η αερόβια άσκηση αυξάνει σημαντικά τη θερμοκρασία του σώματος κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία μιμείται τη φυσιολογική διαδικασία που προηγείται του ύπνου. Η αερόβια άσκηση μειώνει επίσης την εκτεταμένη σωματική φλεγμονή, η οποία είναι ένας άλλος κρυφός παράγοντας που μπορεί να διαταράξει τα φυσιολογικά πρότυπα ύπνου.

Αντίθετα, οι διατάσεις κατέλαβαν την τελευταία θέση στην κατάταξη των παρεμβάσεων. Παρότι βελτιώνουν την ευλυγισία και τη λειτουργία των αρθρώσεων, δεν φαίνεται να επηρεάζουν ουσιαστικά τις ορμονικές και θερμορυθμιστικές διεργασίες που σχετίζονται με τον ύπνο.

Τι μένει να απαντηθεί;

Παρά τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ερευνητές αναγνωρίζουν ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά, οι περισσότερες μελέτες βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη για περισσότερες έρευνες που θα χρησιμοποιούν πολυυπνογραφία, τη χρυσή μέθοδο καταγραφής του ύπνου, η οποία μετρά εγκεφαλικά κύματα, επίπεδα οξυγόνου και καρδιακό ρυθμό.

Αντίστοιχα, παραμένει ασαφές ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για άσκηση. Τα σημερινά δεδομένα δεν επιτρέπουν να εξακριβωθεί εάν η πρωινή, η απογευματινή ή η βραδινή γυμναστική προσφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη στον ύπνο.

Συνολικά, ωστόσο, το μήνυμα των τεσσάρων αναλύσεων είναι σαφές: η άσκηση αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά «φάρμακα» για τον ύπνο, αρκεί να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου. Για άλλους η λύση μπορεί να είναι η γιόγκα, για άλλους το περπάτημα και τα βάρη, ενώ για κάποιους μια απλή αερόβια προπόνηση μπορεί να είναι αρκετή για να μετατρέψει μια δύσκολη νύχτα σε πραγματική ξεκούραση.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr