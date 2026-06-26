BINTEO: Άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών για μία ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Καταλονία - 13χρονη γέμισε αίματα και έσπασε τη μύτη της

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», τουρίστες φαίνονται να τραβούν τα μαλλιά και να παλεύουν για μια ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας όλα ξεκίνησαν όταν μία 13χρονη Βρετανίδα κάθισε σε μια ξαπλώστρα χωρίς να ξέρει ότι χρησιμοποιείται από άλλη οικογένεια.

Mass brawl in Spanish hotel because a 13 year old girl in green swimsuit sat on a sun lounger and a man punched her on the face. pic.twitter.com/1xskiKcH51 — x™ (@Kingseth999) June 26, 2026

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρας χτυπάει το κορίτσι, ενώ ταυτόχρονα ένας άλλος της τραβάει τα μαλλιά. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα στον καυγά αρχίζουν να εμπλέκονται και άλλα άτομα.

«Πώς μπορεί ένας ενήλικας να συμπεριφέρεται έτσι σε ένα παιδί»

«Δεν είπε ούτε λέξη, απλώς όρμησε. Ήταν απίστευτο, απολύτως αηδιαστικό. Πώς μπορεί ένας ενήλικας άνδρας να συμπεριφέρεται έτσι σε οποιονδήποτε, πόσο μάλλον σε ένα παιδί; Το κορίτσι απομακρύνθηκε με αίμα να τρέχει από τη μύτη της. Οι γυναίκες φώναζαν στα παιδιά τους να βγουν από την πισίνα», υποστήριξε ο μάρτυρας, παρομοιάζοντας τον καβγά με «καβγά σε μπαρ».

Εκτός από την έφηβη τραυματίστηκαν και άλλα άτομα ελαφρά. Το προσωπικό του ξενοδοχείου βοήθησε να διαλυθεί ο καβγάς και κάλεσε την αστυνομία, αν και δεν φαίνεται να έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun».